形容數據中心是20年後石油 特朗普斥AI威脅論為「騙局」

人工智能(AI)爆炸性急速發展，引起美國部分業界領袖關注其「失控」威脅人類，希望發展步伐放緩，以便有足夠時間制定法例監管。美國總統特朗普近日在社交網頻頻發文批抨有關威脅論，包括指它如全球暖化一樣是「騙局」，並阻礙美國AI科技競爭力，他認為「誰贏AI，就贏了」(WHOEVER WINS AI, WINS!)。英偉達行政總裁黃仁勳周一在洛杉磯出席一個業界峰會，於台上發言時接到特朗普的來電，特朗普藉機重申最近有關AI的安全爭議是騙局，並形容AI發展所需的數據中心是未來20年、25年的石油，可讓民眾致富。

黃仁勳隨時接到特朗普的來電，可見兩人交情。他開了手機揚聲器讓特朗普向在場人士發言，特朗普稱「機械人不會統治世界，一切都是騙局」；又認為有關批評對不想看見美國發展AI的人來說是正中下懷。這些人可能是政客，也可能是中國。特朗普又吹捧不受歡迎的數據中心，認為它可令民眾和州政府富有起來，「它是未來20年、25年的石油，重要過互聯網和AI」。不過，他亦稱發展AI仍要保持審慎，惟審慎並不代表要叫停整個產業。

黃仁勳過去也多次表示AI不會威脅人類，他向特朗普表示，會確保美國在AI競賽中，所有人都能成為贏家，包括每個產業、每家公司、每個州和每一個人。談及AI安全疑慮時，他較特朗普審慎，指應該認真看待吹哨者提出的警告，並稱讚曾任職於AI公司Anthropic的吹哨者考克森(Jacob Coxon)，勇於提出公司AI開發速度過快的疑慮。但黃仁勳否定AI可能摧毀世界的預測，認為這些說法「沒有科學根據」。他表示，如果AI公司認為自身發展已經「失控」，就應該暫停或放慢相關工作。