美首認已部署具進攻力太空武器 外交部︰反對外太空戰場化

美國首度正式承認在太空部署有進攻能力的武器。美國空軍部長邁因克(Troy Meink)周一在空軍協會會議上透露，美國太空軍目前已擁有部署於地球軌道上的「太空控制武器」(Space Control Weapons)。有美媒引述消息稱，美軍的部署有能力摧毀敵方衛星，防止美國的衛星受到攻擊。
邁因克在馬里蘭州舉行的會議上透露，美國太空軍部署於地球軌道上太空控制武器，能夠以動能及非動能方式影響對手的太空能力，相關裝備既可用作保護自身資產，也可在必要時執行攻擊任務。他為免影響威懾力，拒絕透露武器的具體種類，亦沒有說明在何時部署以及今次公布消息的時機，僅稱武器將保護美軍免受敵對行動侵害，而美方已準備好回應「演變中的威脅」。
美媒︰可摧毀敵方衛星
今次是美方首度承認在太空具備進攻能力，《華盛頓郵報》引述不具名華府官員稱，美軍的部署武器可摧毀敵方衛星，防止美軍及美國的衛星受攻擊。美國近年持續加強太空軍事能力建設，原因在於衛星已成為軍事通訊、情報蒐集、導航及飛彈預警等關鍵基礎設施的重要一環。為確保相關系統安全，美方期望進一步提升保護自身衛星的能力，同時具備干擾或阻止對手太空系統運作的手段。除在地球軌道部署太空控制武器外，美軍的防空與太空偵察網也在加速轉型，推進「金穹」(Golden Dome)防禦系統，涉及部署於太空的攔截能力。
外界擔心，美國今次公開承認在軌道部署武器，可能令全球太空軍事化進一步加速，甚至引發新一輪太空軍備競賽。有專家指，其他國家或會將美方此舉視為發展自身太空武器計劃的理由，從而推動各國投入更多資源於相關領域。
在北京，外交部發言人郭嘉昆昨被問及美國太空軍稱美已在太空部署武器，中方對此有何回應，以及中方是否也部署了太空武器時，表示中國一貫堅持和平利用外空、維護外空安全，反對外空武器化、戰場化和軍備競賽。中方敦促美方停止在外空擴軍備戰，以實際行動維護全球戰略穩定。