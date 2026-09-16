美首認已部署具進攻力太空武器 外交部︰反對外太空戰場化

美國首度正式承認在太空部署有進攻能力的武器。美國空軍部長邁因克(Troy Meink)周一在空軍協會會議上透露，美國太空軍目前已擁有部署於地球軌道上的「太空控制武器」(Space Control Weapons)。有美媒引述消息稱，美軍的部署有能力摧毀敵方衛星，防止美國的衛星受到攻擊。

邁因克在馬里蘭州舉行的會議上透露，美國太空軍部署於地球軌道上太空控制武器，能夠以動能及非動能方式影響對手的太空能力，相關裝備既可用作保護自身資產，也可在必要時執行攻擊任務。他為免影響威懾力，拒絕透露武器的具體種類，亦沒有說明在何時部署以及今次公布消息的時機，僅稱武器將保護美軍免受敵對行動侵害，而美方已準備好回應「演變中的威脅」。