法官阻特朗普冠名甘迺迪中心　董事會隨即通過閉館翻新

美國哥倫比亞特區聯邦地區法院星期二(15日)裁定，美國華盛頓甘迺迪表演藝術中心不得在外牆刻上特朗普的名字，不得用特朗普名字命名中心內廣場，亦不可在未經國會批准下，為特朗普或任何其他人豎立紀念碑。司法部隨即提出上訴。

特朗普威脅叫停中心翻新工程

特朗普事後在社交平台發文揚言，在上訴法院就案件頒下裁決前，中心的翻新工程都不會展開；若法院不推翻判決，工程將不會進行。成員由特朗普挑選的甘迺迪中心董事會，去年12月決定將中心改名為「特朗普-甘迺迪中心」，隨後遭民主黨議員提出法律挑戰。法院在今年5月裁定，中心須移除外牆的「特朗普」字樣。中心執行法院命令後，8月提出另一個命名方案，但同樣遭到挑戰。