北約出動戰機　於立陶宛空域擊落懷疑俄羅斯無人機(有片)

北大西洋公約組織(NATO)出動戰機，首次於立陶宛空域擊落一架懷疑屬於俄羅斯的無人機。立陶宛表示，涉事的無人機攜帶爆炸物，由白俄羅斯向西飛行，入侵立陶宛領空，北約成員國意大利出動戰機應對，將無人機擊落，無人機之後墜落在立陶宛中部一條鄉村。
外交政策、地緣政治安全與反恐戰略專家Adrian Shtuni於網上上載懷疑無人機被擊落一刻。立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)對北約的果斷反應表示感謝。意大利防長克羅塞托(Guido Crosetto)指，無人機已回收，經分析很可能來自俄羅斯。外電亦引述烏克蘭軍方消息人士指，根據殘骸判斷，是俄羅斯廣泛使用的「天竺葵2型」遠程攻擊無人機。
波蘭及丹麥近日先後受安全威脅
北約與俄羅斯的緊張關係升溫。俄羅斯日前被指企圖用無人機，在烏克蘭與波蘭邊境，襲擊載有歐洲政界人士的列車，波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)隨後表態嚴詞譴責，並示警俄方近期內恐擴大襲擾，導致歐洲安全威脅「大幅升級」。丹麥亦指控俄羅斯護衛艦，向丹麥軍用直升機發射照明彈，傳召俄羅斯大使提出抗議。
#NATO fighter jets shot down an unidentified drone that entered #Lithuania's airspace— Adrian Shtuni (@Shtuni) September 15, 2026
- It is the first time a drone has been destroyed over Lithuanian territory.
- Italian Eurofighter Typhoons on NATO’s Baltic Air Policing mission intercepted the aircraft after it flew for…
A NATO fighter jet shot down a drone in southern Lithuania shortly after midnight on Tuesday, which Italian Defence Minister Guido Crosetto says “probably originated from Russia”. pic.twitter.com/LZBPL5dKJT— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 15, 2026