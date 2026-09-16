新加坡奇招對抗「末日滑手機」　睇書儲分換現金

為鼓勵民眾遭短影音、社交媒體與「末日滑手機」分散注意力，新加坡政府展開為期5年的全國閱讀推廣計畫，鼓勵民眾睇書打卡記錄閱讀時間，累積虛擬硬幣並兌換成現金，官方希望藉由引導與公眾參與感，幫助民眾在通勤搭車或在咖啡店時，戒除無意識滑手機的習慣。

綜合報道，新加坡國家圖書館管理局(NLB)於6日正式推出一項名為 「ReadSG」的5年閱讀運動，讓民眾只要在官方網站上登記並記錄閱讀時間，就能累積點數兌換小額現金。根據活動規則，讀者只要單次閱讀達15分鐘以上，即可在系統上賺取20枚虛擬代幣；每人每日限登記一次，累積集滿1,000枚代幣，便可兌換1元新幣(約6港元)，以此推算，民眾需要連續「打卡閱讀」50天才能換取1元新幣獎勵，除了個人獎勵，這項試辦至年底的計畫還結合公益機制，目標號召全民累積750萬分鐘的閱讀時長，解鎖高達15萬新幣(92.3萬港元)的慈善捐款。