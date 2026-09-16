客機高空甩轆機身劇烈震動　天花撕裂全機尖叫恐慌(有片)

伊朗薩佩蘭航空(Sepehran Airlines)一架波音737客機，日前從馬什哈德(Mashhad)起飛不久後，遭受輪胎飛脫，導致引擎發生故障及機身劇烈震動，以致機艙內天花撕裂，行李架爆開，引發全機乘客尖叫恐慌。

綜合報道，事發於當地15日下午5時許，客機為國內航線，原定從馬什哈德往克爾曼沙赫，但起飛後不久，其中一個輪胎突然飛脫，導致引擎發生故障及機身劇烈震動。強大的衝擊力直接撕裂客艙天花板，行李架隨之崩開，雜物、部分組件碎片等隨即砸向坐在下方的乘客。網上流傳影片顯示，當時機內情況混亂，不少乘客嚇得在座位上驚呼尖叫及祈禱。