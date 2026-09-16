客機高空甩轆機身劇烈震動　天花撕裂全機尖叫恐慌(有片)

伊朗薩佩蘭航空(Sepehran Airlines)一架波音737客機，日前從馬什哈德(Mashhad)起飛不久後，遭受輪胎飛脫，導致引擎發生故障及機身劇烈震動，以致機艙內天花撕裂，行李架爆開，引發全機乘客尖叫恐慌。
綜合報道，事發於當地15日下午5時許，客機為國內航線，原定從馬什哈德往克爾曼沙赫，但起飛後不久，其中一個輪胎突然飛脫，導致引擎發生故障及機身劇烈震動。強大的衝擊力直接撕裂客艙天花板，行李架隨之崩開，雜物、部分組件碎片等隨即砸向坐在下方的乘客。網上流傳影片顯示，當時機內情況混亂，不少乘客嚇得在座位上驚呼尖叫及祈禱。
薩佩蘭航空另一客機上月衝出跑道
所幸涉事客機最終順利折返並安全著陸馬什哈德機場。初步報告顯示，機上所有乘客及機組人員均告平安，無人受傷。據指，今次已經是薩佩蘭航空近期在馬什哈德機場發生的第二宗涉及客機的航空事故，上月25日，另一架客機在降落時因起落架坍塌而衝出跑道，無造成傷亡。報道提到，薩佩蘭航空客機機齡平均為30年，最舊客機機齡為37年。由於伊朗長時間受美國嚴勵制裁，客機零件短缺是當地航空業界一大挑戰。
An Iranian Sepehran Airlines Boeing 737 was forced to return to Mashhad Airport after a tire reportedly burst shortly after takeoff and the aircraft suffered engine damage.— Clash Report (@clashreport) September 15, 2026
The flight had been heading to Kermanshah.
Video from inside the plane showed tense passengers. pic.twitter.com/5yR8l6t3cH