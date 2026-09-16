大西洋「無颶風」時間破紀錄　厄爾尼諾現象為主因

2026年大西洋颶風季至今異常平靜，截至9月15日仍沒有任何颶風形成，創下至少自1966年現代衛星監測時代以來，最長時間未出現大西洋颶風的紀錄。氣象專家指出，強烈的「厄爾尼諾現象」（El Niño，又稱聖嬰現象）是今年颶風活動明顯偏低的重要因素。
大西洋颶風季每年6月1日開始、11月30日結束，通常8月至10月最為活躍，而9月10日左右被視為氣候統計上的高峰期。然而，今年直到9月中旬仍沒有颶風生成，與往年同期相比相當罕見。
與往年同期相比相當罕見
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料顯示，依1991年至2020年的氣候平均值，大西洋每季平均會形成14個獲命名熱帶風暴，其中約7個進一步增強為颶風，約3個達到3級以上的強烈颶風。
目前2026年大西洋颶風季已經形成5個獲命名熱帶風暴，分別為亞瑟（Arthur）、貝莎（Bertha）、克里斯多福（Cristobal）、多莉（Dolly）及愛德華（Edouard），但截至9月15日仍沒有任何一個增強為颶風。
原本預期低於正常水平
氣象專家認為，今年的關鍵因素之一是太平洋正在發展的強烈厄爾尼諾現象。厄爾尼諾發生時，大氣環境會改變，導致大西洋上空垂直風切變增強，使熱帶系統難以組織並持續發展；同時，大西洋部分海域的環境條件也不利於颶風形成。
NOAA今年5月發布的預測原本就預期2026年大西洋颶風季低於正常水平，並指出厄爾尼諾現象通常會抑制大西洋熱帶風暴及颶風活動。NOAA資料顯示，歷史上較強的厄爾尼諾事件，多半與低於平均值的大西洋颶風季同時出現。
不過，颶風季目前仍未結束。氣象專家提醒，即使整體活動偏低，也不代表大西洋沿岸地區可以完全解除警戒，因為颶風仍可能在季末形成，單一強烈風暴就可能造成重大災害。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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