大西洋「無颶風」時間破紀錄　厄爾尼諾現象為主因

2026年大西洋颶風季至今異常平靜，截至9月15日仍沒有任何颶風形成，創下至少自1966年現代衛星監測時代以來，最長時間未出現大西洋颶風的紀錄。氣象專家指出，強烈的「厄爾尼諾現象」（El Niño，又稱聖嬰現象）是今年颶風活動明顯偏低的重要因素。

大西洋颶風季每年6月1日開始、11月30日結束，通常8月至10月最為活躍，而9月10日左右被視為氣候統計上的高峰期。然而，今年直到9月中旬仍沒有颶風生成，與往年同期相比相當罕見。

與往年同期相比相當罕見