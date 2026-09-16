美國擬賣28億美元軍火予以色列　含4萬枚2000磅航空炸彈

美國總統特朗普政府正計劃向以色列出售一批總值約28億美元（約220億港元）的軍火，其中包括數以萬計的2,000磅重型炸彈。美國一名熟悉這項交易的官員透露，相關軍售方案已非正式通知國會負責審查大型軍售案的相關委員會。
根據路透社報道，這項軍火套案包括約2萬枚MK-84炸彈，以及2萬枚BLU-117炸彈。消息人士表示，目前相關計劃仍處於推進階段，美國國務院及以色列駐美使館尚未立即對此發表評論。
對以色列的支持「過多」
2,000磅級炸彈屬於威力強大的傳統航空炸彈，以色列過去在加沙及黎巴嫩的軍事行動中曾廣泛使用同類型武器。這類武器的使用也曾引發人權團體及相關專家的關切，尤其是在高人口密度地區的軍事行動中。
這項軍售計劃公布之際，美國國內對以色列的支持程度也受到更多討論。路透社引述2026年6月昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）民調指出，48%的受訪選民認為美國對以色列的支持「過多」，民主黨選民中則有66%持相同看法。
超過7.3萬巴人死亡
以色列則主張，其軍事行動屬於自衛，起因是2023年10月哈馬斯主導的攻擊。另一方面，加沙衛生當局表示，以色列軍事行動已造成超過7.3萬巴勒斯坦人死亡；聯合國相關調查則曾指控以色列在加沙犯下種族滅絕罪，以色列否認這項指控。
在更廣泛的中東局勢方面，美國與以色列今年2月對伊朗發動攻擊後，伊朗隨即展開反擊，導致區域衝突進一步升高。路透社指出，相關軍事行動已造成大量人員傷亡及數百萬人流離失所，使這項對以色列的軍售計劃更加受到外界關注。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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