美國擬賣28億美元軍火予以色列　含4萬枚2000磅航空炸彈

美國總統特朗普政府正計劃向以色列出售一批總值約28億美元（約220億港元）的軍火，其中包括數以萬計的2,000磅重型炸彈。美國一名熟悉這項交易的官員透露，相關軍售方案已非正式通知國會負責審查大型軍售案的相關委員會。

根據路透社報道，這項軍火套案包括約2萬枚MK-84炸彈，以及2萬枚BLU-117炸彈。消息人士表示，目前相關計劃仍處於推進階段，美國國務院及以色列駐美使館尚未立即對此發表評論。

對以色列的支持「過多」

2,000磅級炸彈屬於威力強大的傳統航空炸彈，以色列過去在加沙及黎巴嫩的軍事行動中曾廣泛使用同類型武器。這類武器的使用也曾引發人權團體及相關專家的關切，尤其是在高人口密度地區的軍事行動中。