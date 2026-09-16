名古屋亞運｜郵輪歡迎儀式出現日本戰國人物　惹南韓媒體質疑

名古屋亞運的選手村之一的歌斯達賽林娜號，在昨日（15日）抵達並進行歡迎儀式，其中大會安排演員，扮演屬於愛知縣出生的3位日本戰國時代武將登場，不過卻引起了南韓媒體的質疑。

亞運組委會昨日在碼頭為歌斯達郵輪抵達進行歡迎儀式，大會安排演員扮演了「名古屋三英傑」的日本戰國時代人物豐臣秀吉、織田信長與德川家康，然而當中的豐臣秀吉引起南韓的不滿。原因是豐臣1592年發動韓國稱為「壬辰倭亂」的侵略，南韓媒體批評：「他們在東京奧運期間批評李舜臣，但現在豐臣秀吉卻出現在名古屋選手村前。」並指：「考慮到亞運會是要促進亞洲的和諧，在選擇人物時應該更加慎重考慮。」