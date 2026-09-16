名古屋亞運｜郵輪歡迎儀式出現日本戰國人物　惹南韓媒體質疑

名古屋亞運的選手村之一的歌斯達賽林娜號，在昨日（15日）抵達並進行歡迎儀式，其中大會安排演員，扮演屬於愛知縣出生的3位日本戰國時代武將登場，不過卻引起了南韓媒體的質疑。
亞運組委會昨日在碼頭為歌斯達郵輪抵達進行歡迎儀式，大會安排演員扮演了「名古屋三英傑」的日本戰國時代人物豐臣秀吉、織田信長與德川家康，然而當中的豐臣秀吉引起南韓的不滿。原因是豐臣1592年發動韓國稱為「壬辰倭亂」的侵略，南韓媒體批評：「他們在東京奧運期間批評李舜臣，但現在豐臣秀吉卻出現在名古屋選手村前。」並指：「考慮到亞運會是要促進亞洲的和諧，在選擇人物時應該更加慎重考慮。」
南韓的SBS新聞悖指出：「組委會解釋說，致辭中將出現名古屋地區的歷史人物，豐臣秀吉、織田信長和德川家康，出席歡迎開幕禮，但似乎不可避免地會有人批評這些人物不適合『和平』的主題。」在2021年的東京奧運，南韓在選手村外牆掛上橫額，模仿「壬辰倭亂」時朝鮮將軍的李舜臣的名句「我還有十二艘船」的「我們仍然擁有5000萬人民的支持和鼓勵」，事件引起日本媒體指責為政治宣傳，事後南韓需要拆除橫額。而戰國時代的武將，是日本名古屋用作推廣觀光及文代的象徵。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。