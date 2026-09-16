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出版：2026-Sep-16 14:15
更新：2026-Sep-16 14:15

日企業遇應徵者搵AI替身面試　專家建議一招KO(有片)

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日企業遇應徵者搵AI替身面試，專家建議一招KO。(X)

日企業遇應徵者搵AI替身面試，專家建議一招KO。(X)

東京一間科技公司在網上面試期間，發現有應徵者雖能流利說出自己的經歷，畫面卻聲音與嘴型對不上、眼神飄忽游移，甚至把公司名稱唸錯。當面試官忍不住打斷並質疑「你是用AI在說話嗎」時，對方辯稱「不是，是『您本人』(ご自身)在說話」，這種搞錯敬語使用方式情況，令面試官斷定對方是AI，馬上退出會議。

涉事科技公司KOWRO的行政總裁兼面試官「原田𧙗二」事後將長約2分11秒的面試片段上載網上，坦言「人生中第一次有AI來參加面試」。事後有另一間企業證實，遇過同一張臉孔與聲音的AI應徵者上門面試。有專家指出，這宗荒謬的事件背後隱藏著跨國資安危機，極可能是北韓IT人員為賺取外匯、滲透各國企業的偽裝手法；駭客以遠距工作滲透企業內部，不僅能匯出薪資，更能伺機竊取商業機密或植入勒索軟體。據美日等11國聯合發布的調查顯示，全球已有逾5,000間企業受害、累計逾6,500宗類似的冒名面試案件，美國聯邦調查局(FBI)更為此發布疑犯通緝令。

(左)面試官發現應徵者畫面的聲音與嘴型對不上、眼神飄忽游移，甚至把公司名稱唸錯。(X) (左)面試官打斷應徵者說話，並質疑「你是用AI在說話嗎？」(X) (右)對方辯稱「不是，是『您本人』(ご自身)在說話」，面試官當場斷定對方是AI，馬上退出會議。(X)

網民質疑「在臉前揮手」招數很快失效

專家又提醒，由於現階段技術多採用臉部即時置換，面試官可要求對方「在臉前揮手」，藉由畫面運算跟不上的破綻拆穿對方，並需嚴防應徵者要求以加密貨幣支薪或使用非本人帳戶等行為。事件引起網民熱烈討論。有網民分析，語音和嘴形跟不上或唸錯公司名只是初階AI的破綻，隨技術飛躍式的進展，這些缺點很快會修正，甚至「在臉前揮手」這招也很快會失效。另一名網民則認為：「哪怕是全遠端職缺，至少最後一關面試也必須要求本人親自到場」。

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