日企業遇應徵者搵AI替身面試　專家建議一招KO(有片)

東京一間科技公司在網上面試期間，發現有應徵者雖能流利說出自己的經歷，畫面卻聲音與嘴型對不上、眼神飄忽游移，甚至把公司名稱唸錯。當面試官忍不住打斷並質疑「你是用AI在說話嗎」時，對方辯稱「不是，是『您本人』(ご自身)在說話」，這種搞錯敬語使用方式情況，令面試官斷定對方是AI，馬上退出會議。
涉事科技公司KOWRO的行政總裁兼面試官「原田𧙗二」事後將長約2分11秒的面試片段上載網上，坦言「人生中第一次有AI來參加面試」。事後有另一間企業證實，遇過同一張臉孔與聲音的AI應徵者上門面試。有專家指出，這宗荒謬的事件背後隱藏著跨國資安危機，極可能是北韓IT人員為賺取外匯、滲透各國企業的偽裝手法；駭客以遠距工作滲透企業內部，不僅能匯出薪資，更能伺機竊取商業機密或植入勒索軟體。據美日等11國聯合發布的調查顯示，全球已有逾5,000間企業受害、累計逾6,500宗類似的冒名面試案件，美國聯邦調查局(FBI)更為此發布疑犯通緝令。
網民質疑「在臉前揮手」招數很快失效
專家又提醒，由於現階段技術多採用臉部即時置換，面試官可要求對方「在臉前揮手」，藉由畫面運算跟不上的破綻拆穿對方，並需嚴防應徵者要求以加密貨幣支薪或使用非本人帳戶等行為。事件引起網民熱烈討論。有網民分析，語音和嘴形跟不上或唸錯公司名只是初階AI的破綻，隨技術飛躍式的進展，這些缺點很快會修正，甚至「在臉前揮手」這招也很快會失效。另一名網民則認為：「哪怕是全遠端職缺，至少最後一關面試也必須要求本人親自到場」。
用AI參加公司面試？— 打油詩諷時事 (@shoumin7) September 14, 2026
日本新聞揭露了不當使用AI進行求職活動的實況。背後可能是由北韓支持的組織，利用AI參加美國、日本IT企業的線上徵才，被錄用之後再以遠端工作的形式竊取公司的機密資料。影片中的求職者因為使用了不適當的日文用語加上眼神游移才被發現是AI。（來源：ANN）￼ pic.twitter.com/nS5hE5JQ9e