日企業遇應徵者搵AI替身面試　專家建議一招KO(有片)

東京一間科技公司在網上面試期間，發現有應徵者雖能流利說出自己的經歷，畫面卻聲音與嘴型對不上、眼神飄忽游移，甚至把公司名稱唸錯。當面試官忍不住打斷並質疑「你是用AI在說話嗎」時，對方辯稱「不是，是『您本人』(ご自身)在說話」，這種搞錯敬語使用方式情況，令面試官斷定對方是AI，馬上退出會議。

涉事科技公司KOWRO的行政總裁兼面試官「原田𧙗二」事後將長約2分11秒的面試片段上載網上，坦言「人生中第一次有AI來參加面試」。事後有另一間企業證實，遇過同一張臉孔與聲音的AI應徵者上門面試。有專家指出，這宗荒謬的事件背後隱藏著跨國資安危機，極可能是北韓IT人員為賺取外匯、滲透各國企業的偽裝手法；駭客以遠距工作滲透企業內部，不僅能匯出薪資，更能伺機竊取商業機密或植入勒索軟體。據美日等11國聯合發布的調查顯示，全球已有逾5,000間企業受害、累計逾6,500宗類似的冒名面試案件，美國聯邦調查局(FBI)更為此發布疑犯通緝令。