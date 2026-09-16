《日經》：美國考慮向日韓採購軍艦 海軍官員：可能買日本護衛艦

《日經亞洲》周三(16日)引述美國多名海軍官員報道，美國海軍正考慮採購在日本和南韓等盟國建造的軍艦。這將是極不尋常的舉動，目的是應對中國快速擴充海軍。 一名海軍官員表示：「我們正積極研究各種選項，以實現總統希望加快(海軍)艦艇交付的目標，同時確保美國造船廠獲得長期投資、技術轉移並擴大勞動力。」另一海軍官員坦言，美軍目前艦艇數量不足，表示對向日本採購軍艦持開放態度，「我們可能買一些日本護衛艦。它們很優良」。

白宮發表重建美國海軍及造船業備忘錄 白宮上月發布重建美國海軍及造船業基礎的備忘錄，規定在美國興建新造船廠或收購現有美國造船廠的外國企業，可以先在各自國家建造其第一和第二艘軍艦，再交付美國。 美國海軍研究協會旗下的新聞機構報道，南韓、日本及土耳其建造的護衛艦都在美國的考慮名單內。據報，日本候選軍艦是三菱重工的最上級(Mogami-class)護衛艦升級版，日本海上自衛隊目前已配備這型號護衛艦。 日本最上級護衛艦早已取得一些出口訂單，獲澳洲皇家海軍選為新一代護衛艦，擊敗來自南韓、德國及西班牙的競爭對手。這型號的設計包括先進自動化技術，可由較少的人力操作，但能否符合美國有關當地造船作業以及快速交付流程的要求，仍有待觀察。

李在明：南韓準備好跟美國合作建造軍艦 南韓被視為日本的強勁競爭對手，原因是南韓大型造船企業積極在美國投資。南韓總統李在明今年7月曾在會議上向特朗普介紹南韓造船企業，並表示南韓準備好跟美國合作建造軍艦。土耳其也被視為潛在候選國家，受惠於與美國領袖關係密切。 華府目標建造34艘軍艦及支援艦艇 特朗普政府致力振興美國造船業，2027財政年度預算案編列660億美元(約5,177億港元)用於海軍造船計劃，目標建造共34艘軍艦及支援艦艇。在國內造艦產能恢復前，華府正考慮在海外採購。

這項造艦計劃的急切性，部分源於中國軍力擴張。根據日本防衛省資料，中國軍方現代化驅逐艦及巡防艦數量在2001年至2026年增至近7倍。中國海軍實力正迅速接近美國。