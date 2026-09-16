Kim Kardashian巴黎被搶劫獲賠1歐元　稱只想追究責任

美國名媛Kim Kardashian。（圖／翻攝自IG）

美國名媛Kim Kardashian2016年在法國巴黎遭歹徒持槍搶劫、搶走價值逾600萬美元（約4,707萬港元）珠寶一案，近日再有司法進展。巴黎法院15日判決，Kim Kardashian可獲得象徵性的1歐元（約7.84港元）賠償，而這正是她事先向法院要求的金額。 震驚國際的案件發生於2016年10月2日，當時正值巴黎時裝周。Kim Kardashian入住巴黎的Hôtel de Pourtalès期間，數名歹徒假扮警察闖入房間，以槍械威脅並將她綑綁，隨後掠走包括一枚價值約400萬美元（約3,138萬港元）的鑽戒在內的大批珠寶。多數失竊珠寶至今仍未尋回。

人生中最恐怖的經歷之一 由於多名涉案疑犯年事已高，法國媒體將他們稱為「爺爺大盜」（les papys braqueurs）。2025年，巴黎法院判定8人涉案罪名成立；主犯凱達什（Aomar Aït Khedache）被判3年徒刑，其餘涉案人士也受到法院判決。不過，由於部分被告此前已接受審前羈押，最終無人因案件再次入獄。 Kim Kardashian先前曾向法院表示，這場遭遇是她人生中最恐怖的經歷之一。她在2025年出庭作證時，也曾向涉案主犯表示原諒，但強調原諒並不代表這場創傷已經消失。

酒店獲判5萬歐元 此次民事賠償判決中，Kim Kardashian的造型師、當時也在現場的哈魯什（Simone Harouche）同樣獲判1歐元。巴黎酒店一名曾在案發時值班的前接待員則獲得109,516歐元（約8.59萬港元）賠償；酒店本身則獲判5萬歐元（約39.2萬港元）。 Kim Kardashian與哈魯什在共同聲明中表示，這段經歷造成的創傷至今仍有影響，但此次判決的重點並非賠償金額，而是「追究責任與獲得承認」。兩人也感謝法國司法體系及一路支持她們的人，希望在司法程序告一段落後繼續療癒、向前走。