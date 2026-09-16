美國新聞直升機墜毀3死　事發時正採訪洛杉磯致命車禍

洛杉磯消防局表示，直升機約在當地時間晚間7時前後，墜落於北梅森大道（North Mason Avenue）9100號路段附近，位置介於兩棟商業建築之間。直升機撞擊後迅速起火，並波及附近數輛停放車輛及儲物貨櫃，消防人員隨即趕往灌救。

美國加州洛杉磯市15日晚間發生新聞直升機墜毀事故，一架隸屬NBC洛杉磯電視台（NBC4）的新聞直升機，在查茲沃思（Chatsworth）社區墜落後起火，造成至少3人死亡、1人送醫。事故發生時，該架直升機正前往採訪附近一宗致命的巴士與SUV碰撞事故。

涉事交通事故2死6傷

洛杉磯消防局表示，事故現場至少3人死亡，其中至少一名死者疑似當時人在地面停車場；另有一人被送往醫院，但傷勢狀況尚未公布。由於直升機受到嚴重破壞，救援人員仍在確認機上實際乘員人數及死傷者身份。

值得注意的是，直升機事故發生前約2小時，附近才發生嚴重交通事故。一輛SUV撞上洛杉磯大都會運輸局（Metro）巴士，造成至少2人死亡、6人受傷，當時多家電視台派出新聞直升機進行空中採訪。

目前事故原因尚未公布，美國國家運輸安全委員會（NTSB）及聯邦航空總署（FAA）已介入調查，將釐清直升機墜落前的飛行情況及事故發生原因。