韓熱捧醫美針劑Re2O取自逝者皮膚被指「屍皮針」 專家警告或染遺傳病

南韓一款名為Elravie Re2O的醫美針劑近來大受追捧，因其核心原料取自逝者捐獻的人體皮膚組織，被網民稱為「屍皮針」，產品主打逆齡抗衰功效，吸引大批愛美人士赴韓注射。內地專家指出，因人體組織嚴禁商業買賣，Re2O無法合法進入中國內地市場，又警告該針劑有感染捐獻者所患的遺傳病風險。
內地女湧南韓注射 稱膚色不再暗沈
Elravie Re2O為南韓生物科技企業L&C BIO旗下的皮膚填充劑，產品名取自「return to your 20s」，寓意重返二十歲，由已故捐獻者的皮膚組織製成。上述針劑前年11月在南韓上市，目前已於南韓、日本、新加坡等多地銷售。據介紹，該產品稱主打淡化細紋、收緊毛孔，可輔助肌膚細胞再生。不少內地使用者分享體驗，稱每針花費3750元人民幣，注射後皮膚透亮、出油減少污垢更易清理、妝容更服帖，即便熬夜膚質依舊穩定，膚色也不再暗沈。更有消費者計劃再次赴韓注射，惟亦有人稱其後得知原材料來源，直言若提前知情絕不會注射。
研究只持續20周
雖然開發公司稱已嚴格管理該產品開發、製造以至分銷的每一個步驟，但不少業內人士認為該產品仍存在安全隱患和倫理風險。核心爭議集中於臨床驗證不足、安全性未經長期檢測。Re2O的早期研究表明，使用該產品後，用家能得到更光滑的皮膚。但該研究只持續20周，樣本規模較小，參與者亦是開發該產品的研究人員。
中國整形美容協會整形與重建分會委員陳猶白指出，當前的脫細胞技術還很難實現百分百去除細胞，如細胞外基質中殘留一些細胞成分，細胞可能攜帶捐獻者的基因片段，萬一捐獻者患有遺傳病，會給用家健康帶來風險。他又指，因細胞外基質包含複合組分，一旦出現問題，比單一組分的填充劑更難排查和溯源。
上海市浦東新區公利醫院整形外科學科帶頭人薛珂表示，已故捐獻者的皮膚組織屬於「同種異體皮」，將「同種異體皮」用於製作注射填充劑，這方面的臨床數據相對缺乏。注射完成後，至少要經過5至10年的長期觀察和隨訪來檢驗其實際效果。