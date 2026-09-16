韓熱捧醫美針劑Re2O取自逝者皮膚被指「屍皮針」 專家警告或染遺傳病

南韓一款名為Elravie Re2O的醫美針劑近來大受追捧，因其核心原料取自逝者捐獻的人體皮膚組織，被網民稱為「屍皮針」，產品主打逆齡抗衰功效，吸引大批愛美人士赴韓注射。內地專家指出，因人體組織嚴禁商業買賣，Re2O無法合法進入中國內地市場，又警告該針劑有感染捐獻者所患的遺傳病風險。

內地女湧南韓注射 稱膚色不再暗沈

Elravie Re2O為南韓生物科技企業L&C BIO旗下的皮膚填充劑，產品名取自「return to your 20s」，寓意重返二十歲，由已故捐獻者的皮膚組織製成。上述針劑前年11月在南韓上市，目前已於南韓、日本、新加坡等多地銷售。據介紹，該產品稱主打淡化細紋、收緊毛孔，可輔助肌膚細胞再生。不少內地使用者分享體驗，稱每針花費3750元人民幣，注射後皮膚透亮、出油減少污垢更易清理、妝容更服帖，即便熬夜膚質依舊穩定，膚色也不再暗沈。更有消費者計劃再次赴韓注射，惟亦有人稱其後得知原材料來源，直言若提前知情絕不會注射。