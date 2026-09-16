俄情報網鎖定烏克蘭盟國 付錢招攬殺手密謀在美歐監視並暗殺

根據美國聯邦法院起訴書，俄羅斯情報機關正策劃在美國以及支持烏克蘭的歐洲國家執行暗殺行動，法院已對在逃的5名涉案人士提出起訴。 英國《衛報》報道，紐約曼哈頓聯邦法院周二(15日)公布的起訴書指出，一個情報機關網絡曾向美國及其他國家的相關人士付錢，並試圖支付報酬，指使他們監視目標，並計劃隨後對這些目標進行暗殺。 起訴書指，該網絡招募的同黨也曾被唆使，在被視為與烏克蘭立場一致的歐洲國家，對民用及軍用基建設施執行恐怖主義行動。

FBI：俄羅斯情報人員密謀在美國以至全球各地恐嚇、威脅或謀殺 美國聯邦調查局(FBI)紐約辦公室負責人James Barnacle Jr.表示，FBI「透過不懈的努力」破壞這些陰謀，俄羅斯情報機關成員與他們的同黨「密謀在美國國內以至全球各地恐嚇、威脅或謀殺人員」。 FBI華盛頓特區辦公室負責人Darren Cox發聲明表示，「多個FBI外勤辦公室、下屬部門及夥伴機構展現的傑出表現，共同阻撓俄羅斯在我們首都及全美各地發動暴力行為的企圖」。

俄羅斯情報機關試圖在美國招攬多人 聲明指，首次辨識出威脅時，FBI華盛頓辦公室與其合作夥伴便「迅速採取行動，瓦解這項陰謀，並追究俄羅斯政府行為的責任」。 根據聲明，一個為俄羅斯聯邦情報機關工作的網絡至少自2024年以來，便密謀在全球各地發動或已實施襲擊及謀殺，包括在美國。這個情報機關網絡是俄羅斯聯邦機構的「一個分支」，專門負責在全球發動襲擊，包括謀殺。 聲明指出，該網絡早前鎖定俄羅斯異見分子及叛逃者，但近日將目標轉向被視為烏克蘭盟友的國家。網絡的成員最近試圖在美國招攬多人。當局近日指，該網絡今夏在美國招募一人，指使其監視並謀殺一名被認為旅居美國的知名俄羅斯異見人士。

起訴書指出，一名被稱為「美國居民-1」的人，被派往與目標受害者有關的兩處地點，並接獲「如何進行監視的明確指示」，同時獲承諾將收到1,000美元(約7,844港元)及1,500美元(約11,766港元)的報酬。 這名美國居民完成監視，並向一名男子提供與目標受害者有關的多張照片和影片後，拒絕了對方提出的4萬美元(約313,775港元)報酬，即是透過謀殺「除掉」或讓目標「人間蒸發」的報酬。 起訴書指，遭「美國居民-1」拒絕後，開出條件的情報機關成員提供豐厚酬金，試圖在美國國內招攬多人來執行這項任務。