替天行道？南非大象踩死舉槍盜獵犀牛者 踩到血肉模糊「只剩血衣」

大象也會替天行道？近日2名盜獵者闖入南非克魯格國家公園(Kruger National Park)，企圖獵殺該處珍貴的白犀牛並割掉犀牛角，出售圖利。未料，正當2人舉槍瞄準犀牛之際，一群非洲象突然衝上去，並猛烈衝撞2人，其中一人當場被大象踩死，血肉模糊……

傳媒引述克魯格國家公園消息透露，事發時，犀牛群正聚集在水坑旁喝水，2名盜獵者持步槍和斧頭偷偷走近，另一群原本在樹蔭下的象群，卻突然向2人衝過來。

消息人士說，2名盜獵者往不同方向逃跑，其中舉槍瞄準犀牛的那人反應較慢，因此大象先衝向他攻擊，結果大象將此人踩到「深陷土地裡」。