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出版：2026-Sep-16 19:43
更新：2026-Sep-16 19:43

替天行道？南非大象踩死舉槍盜獵犀牛者 踩到血肉模糊「只剩血衣」

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南非克魯格國家公園大象

棲息於南非克魯格國家公園大象。(互聯網)

大象也會替天行道？近日2名盜獵者闖入南非克魯格國家公園(Kruger National Park)，企圖獵殺該處珍貴的白犀牛並割掉犀牛角，出售圖利。未料，正當2人舉槍瞄準犀牛之際，一群非洲象突然衝上去，並猛烈衝撞2人，其中一人當場被大象踩死，血肉模糊……

傳媒引述克魯格國家公園消息透露，事發時，犀牛群正聚集在水坑旁喝水，2名盜獵者持步槍和斧頭偷偷走近，另一群原本在樹蔭下的象群，卻突然向2人衝過來。

消息人士說，2名盜獵者往不同方向逃跑，其中舉槍瞄準犀牛的那人反應較慢，因此大象先衝向他攻擊，結果大象將此人踩到「深陷土地裡」。

消息人士坦言，每當野生動物「制裁」盜獵者，都是對保育人員的一大鼓舞。

南非國家公園發言人JP Louw表示，另一名盜獵者逃離後向當局通報同夥失蹤，表示他逃跑時聽到大聲的呼救聲。他其後帶領國家公園人員返回事發地點，但發現死者只剩「身上的衣物，以及周圍一大片血泊」，死狀恐怖。

南非克魯格國家公園白犀牛 南非克魯格國家公園大象 南非克魯格國家公園白犀牛

事件在社交媒體曝光後引發熱議，但網民幾乎一面倒支持象群「伸張正義」，極少人對被踩死的盜獵者表示同情。

這並非野生動物首次「制裁」盜獵者，其中2018及19年都有盜獵者在南非遭獅群、象群襲擊致死。

英國《每日郵報》等媒體報道，南非克魯格國家公園現有約1,850隻白犀牛。白犀牛角據說有藥用價值，估計黑市價逾1萬英鎊(約105,609港元)，比相同重量的黃金或可卡因更貴。然而，犀牛角僅由角質蛋白構成，跟人類指甲一樣。

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