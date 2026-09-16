日本8月外國遊客較去年同期減逾30萬 中國旅客銳減近6成

日本政府觀光局(JNTO)周三(16日)公布最新數據顯示，8月份訪日外國旅客共309萬8,900人次，較去年同期減9.6%，人數減少逾30萬人，主要受中國旅客大幅減少等因素影響。
朝日電視台等報道，訪日旅客人數自今年4月至6月，連續3個月低於去年同期，7月一度小幅回升，但8月再度下跌。主要原因是中國政府呼籲公民避免前往日本，導致中國旅客較去年同期大幅減少59.0%，跌至41萬8,000人次。
此外，颱風造成航班接連取消，以及東南亞部分航線減少班次，也使泰國、菲律賓等市場的旅客人數低於去年同期。
8月份香港逾24.7萬人次訪日
從國家及地區來看，8月份南韓旅客人數最多，達85萬500人次，較去年同期增28.7%；其次是台灣66萬6,000人次，增加7.3%；中國大陸41萬8,000人次，減少59.0%；香港24萬7,300人次，增加9.4%；美國19萬7,400人次，增加1.5%。
JNTO指出，受到暑假及連假旅遊需求帶動，東亞、歐美、澳洲及中東等多個市場持續增長。南韓、馬來西亞及墨西哥等14個國家和地區訪日人數，均創下歷年8月新高。意大利和西班牙則受到度假旺季及航班增加帶動，創下單月歷史新高。
今年1月至8月，訪日外國旅客累計為2,762萬6,300人次，較去年同期減少2.7%，少了近76萬人。
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