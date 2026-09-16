日本8月外國遊客較去年同期減逾30萬 中國旅客銳減近6成

日本政府觀光局(JNTO)周三(16日)公布最新數據顯示，8月份訪日外國旅客共309萬8,900人次，較去年同期減9.6%，人數減少逾30萬人，主要受中國旅客大幅減少等因素影響。

朝日電視台等報道，訪日旅客人數自今年4月至6月，連續3個月低於去年同期，7月一度小幅回升，但8月再度下跌。主要原因是中國政府呼籲公民避免前往日本，導致中國旅客較去年同期大幅減少59.0%，跌至41萬8,000人次。

此外，颱風造成航班接連取消，以及東南亞部分航線減少班次，也使泰國、菲律賓等市場的旅客人數低於去年同期。