預料習特會下周舉行 美財長貝森特稱將晤何立峰

美國總統特朗普早前宣布，國家主席習近平將於9月24日(下周四)到訪美國，中方還未確認。兩人會面前夕，美國財長貝森特周二出席眾議院金融服務委員會聽證會時透露，本周末將與副總理何立峰在紐約會面，似乎是為習特會作準備。貝森特在會上稱，將與何立峰討論伊朗制裁問題，預料中美元首稍後會晤也會提及。外界則認為最近引起關注的AI(人工智能)發展，也將成為習特會主要議題。
特朗普今年5月到中國訪問，若習近平訪美國成事，將是兩人今年第二度會面。貝森特在聽證會上被問及如何預防伊朗避過制裁，他指美國已制裁了3間銀行，與中國亦有非常良好的私下磋商，並稱本周末與中方經貿談判牽頭人何立峰會面時將繼續討論，又說「我肯定有關討論在國家主席習近平訪問美國時會繼續」。貝森特早前宣布對伊朗展開「經濟登陸日」，經濟封殺德黑蘭，逼使其在伊朗戰爭上讓步。中國則是伊朗主要經濟合作夥伴，輸入伊朗石油。
中美｜料商中美延長貿易休戰
另外，中美貿易休戰一年限期將屆滿。有報道指，中美兩國正討論削減部分商品關稅，顯示兩國有可能延長貿易休戰。英國《金融時報》稱，中方希望貿易和科技休戰延長至特朗普任期結束，但消息人士透露美方堅持僅延長6個月，部分原因是美國認為中方在稀土出口方面未有完全履行釜山中美元首會面時達成的承諾。
中美｜貝森特：AI發展領先中國同樣重要
特朗普今年5月訪問北京時，與習近平同意中美就AI議題展開對話。雖然貝森特未有提及與何立峰會晤時會否談及中美在AI方面的競爭，但外界相信兩人會就此議題討論。貝森特在聽證會上則有回應議員有關AI安全及放緩發展的提問，他指自AI公司Anthropic模型Mythos爆出能夠發現並利用全球銀行、電網和政府所依賴軟件的漏洞後，財政部已馬不停蹄地與各銀行合作，共享修補程式。他又認為，研發公司有責任確保其AI產品安全，但在AI發展上維持領先中國同樣重要。