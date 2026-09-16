預料習特會下周舉行 美財長貝森特稱將晤何立峰

美國總統特朗普早前宣布，國家主席習近平將於9月24日(下周四)到訪美國，中方還未確認。兩人會面前夕，美國財長貝森特周二出席眾議院金融服務委員會聽證會時透露，本周末將與副總理何立峰在紐約會面，似乎是為習特會作準備。貝森特在會上稱，將與何立峰討論伊朗制裁問題，預料中美元首稍後會晤也會提及。外界則認為最近引起關注的AI(人工智能)發展，也將成為習特會主要議題。

特朗普今年5月到中國訪問，若習近平訪美國成事，將是兩人今年第二度會面。貝森特在聽證會上被問及如何預防伊朗避過制裁，他指美國已制裁了3間銀行，與中國亦有非常良好的私下磋商，並稱本周末與中方經貿談判牽頭人何立峰會面時將繼續討論，又說「我肯定有關討論在國家主席習近平訪問美國時會繼續」。貝森特早前宣布對伊朗展開「經濟登陸日」，經濟封殺德黑蘭，逼使其在伊朗戰爭上讓步。中國則是伊朗主要經濟合作夥伴，輸入伊朗石油。