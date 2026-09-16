英3歲聽障童遊樂場失蹤 千人搜索 警發布最後玩耍片段 牽動人心(有片)

英國薩福克郡(Suffolk)一名3歲男童周二下午在村內遊樂場與家人失散後失蹤，當地警方聯同多個救援部門展開大規模搜救行動，大批居民及義工亦加入搜尋。截至周三仍未尋獲男童下落，警方除出動直升機、警犬及熱能探測設備外，亦派遣潛水員搜索附近湖泊。 失蹤男童伍茲(Noah Woods)居於薩福克郡布蘭瑟姆(Brantham)村莊。他於周二下午約3時，在住所附近的梅里亞姆巷(Merriam Close)一個遊樂場與親友分開後失蹤。警方表示，諾亞不能語言及有聽障，失蹤前正接受自閉症譜系障礙評估，因此未必會對別人呼喚作出反應，令搜尋工作更困難。

警方公開閉路電視畫面顯示，諾亞最後一次被拍到是在下午2時37分，當時他身穿印有動畫《Bluey》圖案的白色T恤、短褲及黑色Vans運動鞋，在遊樂場的「氹氹團」玩耍。警方相信，他其後離開照顧他的親友，跑進一條通往新建住宅區的小巷，之後下落不明。

男童父︰請不要放棄他 事發後，警方展開大規模搜索，並呼籲公眾協助，多個部門合力搜救。搜救人員利用警犬、熱能探測器及船隻搜索附近區域，並派出直升機在空中協助尋人。至周三早上，警方封鎖村內一個湖泊及遊樂場旁部分步道。航拍畫面顯示，潛水員在湖泊詳細搜索。據報高峰時有多達1,000人參與搜索，其中約500人徹夜留守協助。志願人士被安排在村公所及休閒中心集合，再按照地圖分配到不同區域進行系統化搜尋。 諾亞父親里斯(Rhys Woods)透過社交平台發文感謝救援人員及義工協助。他表示，目前仍未有兒子下落，「我不能再度過另一個知道他獨自在外面的夜晚。請不要放棄他，他就在某個地方」。當地警方表示案件目作失蹤人口案處理，暫未有證據顯示涉及刑事成分或可疑情況，但警方對所有可能性保持開放態度。

男童最後玩耍片段︰