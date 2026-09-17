特朗普簽署備忘錄　限制政府採購加拿大產品

美國與加拿大貿易戰升溫，美國總統特朗普周三(16日)簽署備忘錄，下令清查並移除美國聯邦民事政府採購系統中的所有加拿大原產商品，全面排除加拿大企業參與美國政府標案。
美國早前亦公布針對加拿大的新一輪關稅行動，星期二起對芝士、快艇、全地形車、傢具等110種產品，加徵50%關稅。特朗普16日簽署備忘錄對加國祭出的最新一波經濟制裁，指示行政管理和預算局、貿易代表辦公室，與聯邦採購法規委員會合作，將加拿大商品剔出華府採購計劃，同時指示貿易代表監察加拿大政府會否限制採購美國商品。美方指，加拿大可優先參與規模超過2,800億美元的美國政府採購項目，但限制美國企業進入當地政府採購市場，認為對美國公司不公平 特朗普日前宣布，加拿大產品將被排除出美國政府采購計劃，直至加方對美農民和企業恢復「公平的互惠」。
歐盟首度邀請加拿大當「準成員國」
歐盟委員會主席馮德萊恩16日在歐洲議會上發表「盟情咨文」，加拿大總理卡尼亦有出席。馮德萊恩指雙方將邁向建立共同繁榮與經濟安全的空間，提議讓加拿大成為歐盟準成員國，在能源和AI等領域深化合作，強調這不針對第三方，加拿大與歐盟同樣受到美國關稅威脅。卡尼早前稱尋求與歐盟建立獨特的盟友關係，但無意成為歐盟正式成員國。
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