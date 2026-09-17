朝鮮半島｜向金正恩索償　2020年兩韓辦公室被炸　首爾法院判賠446億韓元

首爾一家法院今天裁定，平壤2020年炸毀位於北韓境內的兩韓聯絡辦公室，應賠償南韓政府446億韓元，折合約2.5億港元。這宗訴訟是南韓政府首次直接向北韓當局索償。
韓聯社報道，首爾中央地方法院民事審判第46合議庭，16日就大韓民國政府針對朝鮮民主主義人民共和國提起的索賠訴訟案宣判，判決原告勝訴，但未說明判決理由。南韓於2023年6月對北韓提告索賠，求償數字由南韓統一部計算得出。報道提到，以往雖有多起個人針對北韓提起訴訟的案例，但這是南韓政府首次對北韓提告。此外，以往訴訟中北韓不曾支付任何賠償金，南韓政府也沒有強制北韓付錢的手段。
北韓譴責兩韓聯絡辦公室「毫無用處」
兩韓聯絡辦公室設於北韓境內的開城工業區，於2018年9月14日正式掛牌成立，為時任南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩在板門店會面中達成的協議之一，原本旨在促進雙邊關係發展。南北韓各派約20名官員進駐兩韓聯絡辦公室，南韓企業過去曾在這座園區雇用北韓勞工，直到2020年1月才因新冠疫情而暫停運作。2020年6月，南韓社運人士施放夾帶反北韓傳單的氣球越過邊界，導致緊張局勢升溫，北韓隨後炸毀兩韓聯絡辦公室，譴責其「毫無用處」。
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