俄烏戰爭｜烏克蘭老婦徒手癱瘓無人機　成功拆彈爆紅(有片)

綜合報道，烏克蘭總統國防技術發展顧問Serhii Beskrestnov於15日轉發一段俄軍流出的影片顯示，札波羅熱地區一名老婦在路邊發現一架處於待機埋伏狀態的FPV俄軍光纖自殺無人機。她冷靜地走向無人機，直接用雙手將無人機上的光纖線軸拆下，將瞬間切斷了無人機與俄軍控制端的訊號，癱瘓其功能。老婦一度高舉手上光纖線軸，並移到一旁的灌木叢中，之後離開。Serhii Beskrestnov估計老婦可能參加過無人機培訓課程。

俄烏戰爭持續，雙方在戰場上持續消耗。烏克蘭札波羅熱地區一名老婦，發現一架處於待機埋伏狀態的俄無人機，竟徒手拆下光纖線圈，當場癱瘓無人機，影片曝光後爆紅。

軍方強烈警告極度危險切勿模仿

影片在網上曝光後，老婦的舉動被大批網民稱為英雄，但烏克蘭軍方與防務專家強烈警告，這些埋伏的自殺無人機通常攜帶即時炸藥(Live Warhead)，平民私自靠近極度危險，切勿模仿。

俄羅斯於今年初開始加速擴大部署第一人稱視角(FPV)光纖自殺無人機。光纖無人機是一種透過實體光纖纜線傳輸控制訊號與影像的特種無人機。俄羅斯軍隊被控在俄烏戰爭中，利用無人機對烏克蘭前線平民進行惡意追擊與殺戮的行為，據指這類攻擊有時被稱為「狩獵人類」(human safari)。