黑心屋主待工程完成報ICE企圖走數　移民工當場掄起大鎚拆圍欄(有片)

美國伊利諾伊州一宗勞資糾紛引發熱議。伊利諾伊州一名屋主，早前僱用一批拉丁裔工人為其安裝圍欄，詎料在工程完成後，戶主卻立壞心腸，不僅拒付工錢，還打電話向美國移民與海關執法局(ICE)舉報這些工人，企圖通過遣返他們來逃避付款。然而，這些工人均是合法移民，有合法牌照，並無被遣返的隱憂。

綜合報道，事發於上星期，拉丁裔工人Cesar Diaz與他的工友們在喬利埃特郊外一間屋外聚集。Cesar笑說：「房主可能認為他可以打電話給ICE(遣返)這些移民工人」。影片顯示，一名身穿白色背心和灰色短褲的白人男子對工人大喊大叫，要他們離開他的地盤，期間夾雜著許多髒話。在得知該男子拒絕付款後，有工人隨即掄起大鎚，開始將圍欄板從支架上拆下來，並揮手示意他的團隊加入他，幾幅原本豎立的圍欄，很快被拆下來並搬走。