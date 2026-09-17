黑心屋主待工程完成報ICE企圖走數　移民工當場掄起大鎚拆圍欄(有片)

美國伊利諾伊州一宗勞資糾紛引發熱議。伊利諾伊州一名屋主，早前僱用一批拉丁裔工人為其安裝圍欄，詎料在工程完成後，戶主卻立壞心腸，不僅拒付工錢，還打電話向美國移民與海關執法局(ICE)舉報這些工人，企圖通過遣返他們來逃避付款。然而，這些工人均是合法移民，有合法牌照，並無被遣返的隱憂。
綜合報道，事發於上星期，拉丁裔工人Cesar Diaz與他的工友們在喬利埃特郊外一間屋外聚集。Cesar笑說：「房主可能認為他可以打電話給ICE(遣返)這些移民工人」。影片顯示，一名身穿白色背心和灰色短褲的白人男子對工人大喊大叫，要他們離開他的地盤，期間夾雜著許多髒話。在得知該男子拒絕付款後，有工人隨即掄起大鎚，開始將圍欄板從支架上拆下來，並揮手示意他的團隊加入他，幾幅原本豎立的圍欄，很快被拆下來並搬走。
網民：工人或面臨財產損害賠償訴訟等法律風險
影片在網上被瘋傳，原帖在短時間內獲得超過3.2萬次分享和126萬個讚。評論者們對此事褒貶不一，有人批評「屋主在工程完工後拒付款，十分無恥」、「應該採取行動」、「屋主惡意違約」、「讓屋主的鄰居知道他們的醜行」、「圍欄的施工質量不錯」，亦有人認為工人行為雖然大快人心，但拆毀財物在法理上可能面臨財產損害賠償訴訟等法律風險。報道提到，伊利諾伊州法律允許在某些情況下在例如工作未完成或不合格下扣留付款。但是，如果扣留付款是出於其他原因，工程公司可能需要提起訴訟。
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