俄烏戰爭｜俄無人機襲擊烏克蘭客運小巴　釀5死7傷

俄烏戰爭｜俄無人機襲擊烏克蘭客運小巴及火車 釀5死7傷

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交平台發文譴責攻擊，稱俄軍無人機襲擊民用小巴「沒有任何軍事理由」，並指這是俄羅斯持續攻擊烏克蘭物流及基建計劃。俄羅斯方面目前尚未回應事件。

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州軍政管理局局長Oleksandr Hanzha表示，遇襲車輛當時載有平民，事發地點靠近俄烏戰爭南部前線。警方指出，5名死者包括4名男子及1名女子。

俄羅斯9月16日對烏克蘭發動無人機攻擊，一輛行經南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州尼科波爾（Nikopol）附近的客運小巴遭擊中，造成5人死亡、至少7人受傷。

除客運小巴外，烏克蘭官員表示，俄軍同一日也對南部米科拉伊夫州（Mykolaiv）一列客運火車發動攻擊。火車遭無人機擊中後，車上168名乘客及工作人員全部撤離，沒有傷亡，但列車及相關鐵路設施受到破壞。

澤連斯基表示，俄軍近期持續將攻擊目標指向烏克蘭鐵路與其他交通設施。烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）則指責俄軍攻擊客運列車、火車頭、車站及鐵路路線，對依賴鐵路疏散民眾、交通運輸及經濟活動的烏克蘭造成影響。