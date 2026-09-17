以巴衝突｜加沙受損住宅凌晨倒塌至少21死　或百人被困瓦礫

巴勒斯坦加沙一棟早前在以色列空襲中受損的住宅大樓，9月16日凌晨突然倒塌，造成至少21名巴勒斯坦人死亡，其中包括11名兒童，另有多人受傷。當地民防部門表示，約有100人可能仍在瓦礫中被困。
這棟位於加沙市阿爾里馬爾（Al-Rimal）地區的住宅，共有6層，每層4戶。根據加沙當局說法，大樓在戰事初期遭以色列空襲，結構已嚴重破壞，但因避難場所不足，仍有人入住。事發後救援人員迅速趕往現場，試圖從混凝土與瓦礫中救出被困民眾。
加沙當局表示，當地仍有大量遭戰火破壞、結構不穩定的建築物，不少人因缺乏其他安全住所，只能冒險繼續在受損建築物居住。聯合國警告，這些建築物隨時倒塌。資料顯示，加沙在長期戰事中已有大量建築物受損，約90%的居民曾在戰爭期間被迫離開家園，許多人更經歷多次流離失所。隨著可供居住的空間有限，部分民眾被迫在帳篷與受損建築物之間選擇。
受限制下救援工作更困難
對於救援設備不足的問題，巴勒斯坦及聯合國官員表示，以色列對部分物資及重型設備進入加沙的限制，令救援及清理瓦礫工作更加困難；以色列則表示，相關限制是為避免可被武裝團體轉作軍事用途的「雙重用途」物資進入加沙。
此次住宅倒塌事件也再次凸顯加沙戰後重建及居民安置所面臨的困境。許多建築物雖然在空襲中遭到破壞，但由於缺乏替代住所，仍被迫成為流離失所家庭的臨時棲身處，進一步增加建築物倒塌及人員傷亡風險。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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