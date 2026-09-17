以巴衝突｜加沙受損住宅凌晨倒塌至少21死　或百人被困瓦礫

巴勒斯坦加沙一棟早前在以色列空襲中受損的住宅大樓，9月16日凌晨突然倒塌，造成至少21名巴勒斯坦人死亡，其中包括11名兒童，另有多人受傷。當地民防部門表示，約有100人可能仍在瓦礫中被困。

這棟位於加沙市阿爾里馬爾（Al-Rimal）地區的住宅，共有6層，每層4戶。根據加沙當局說法，大樓在戰事初期遭以色列空襲，結構已嚴重破壞，但因避難場所不足，仍有人入住。事發後救援人員迅速趕往現場，試圖從混凝土與瓦礫中救出被困民眾。

加沙當局表示，當地仍有大量遭戰火破壞、結構不穩定的建築物，不少人因缺乏其他安全住所，只能冒險繼續在受損建築物居住。聯合國警告，這些建築物隨時倒塌。資料顯示，加沙在長期戰事中已有大量建築物受損，約90%的居民曾在戰爭期間被迫離開家園，許多人更經歷多次流離失所。隨著可供居住的空間有限，部分民眾被迫在帳篷與受損建築物之間選擇。