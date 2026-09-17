澳洲新昆蟲以Taylor Swift命名　粉絲向其驚人才華致敬

澳洲研究團隊近日將一種新發現的昆蟲，以流行天后Taylor Swift之名，命名為「Swiftiephylus」，藉此表彰她「令人驚嘆的才華、觸動人心的歌詞，以及她為許多人帶來的快樂與慰藉」。
綜合報道，研究人員於9日在《昆蟲系統學與演化》期刊上發表，Swiftiephylus是體型比扁豆還小、長著大眼睛的盲蝽科(Miridae)昆蟲。全球各地約有1萬種以植物為食的植物蝽，但人們對澳洲這類昆蟲的多樣性所知甚少。加州大學河濱分校昆蟲學家Christiane Weirauch與Sarah Schroeder研究了澳洲木麻黃樹上的食花植物蝽，透過比較昆蟲的外型、顏色與基因，最終確認12個新物種，並將其分為5個屬，其中有一個屬就以Swiftiephylus為名。從小成為Taylor Swift歌迷的Sarah Schroeder表示，Taylor Swift的音樂陪伴她走過人生許多重要時刻，她認為以偶像的名字為新物種命名，是一種真誠的致敬，「對我而言非常真實自然，也算是透過這種方式，回送一份禮物」給這位陪伴她多年的歌手。
Swiftiephylus物種以Taylor Swift專輯命名
Swiftiephylus分為4個物種，之所以挑選這4個物種與Taylor Swift連結，是因為它們都是體型非常迷你的大眼昆蟲，有醒目的黃色體色，並帶有紅色斑紋。Sarah Schroeder說，Taylor Swift廣為人知的形象之一就是紅唇，而粉絲也常親暱地稱她為「Blondie」(金髮女孩)。4個物種，除了名字最直接的「S. taylorae」，Sarah Schroeder還將Taylor Swift的幾張專輯名稱翻譯成拉丁文，為另外3個物種命名。其中，「S. amator」代表專輯《Lover》；「S. intrepidus」代表《Fearless》；而「S. poetorum」則是向專輯《The Tortured Poets Department》致敬。