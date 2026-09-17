澳洲新昆蟲以Taylor Swift命名　粉絲向其驚人才華致敬

澳洲研究團隊近日將一種新發現的昆蟲，以流行天后Taylor Swift之名，命名為「Swiftiephylus」，藉此表彰她「令人驚嘆的才華、觸動人心的歌詞，以及她為許多人帶來的快樂與慰藉」。

綜合報道，研究人員於9日在《昆蟲系統學與演化》期刊上發表，Swiftiephylus是體型比扁豆還小、長著大眼睛的盲蝽科(Miridae)昆蟲。全球各地約有1萬種以植物為食的植物蝽，但人們對澳洲這類昆蟲的多樣性所知甚少。加州大學河濱分校昆蟲學家Christiane Weirauch與Sarah Schroeder研究了澳洲木麻黃樹上的食花植物蝽，透過比較昆蟲的外型、顏色與基因，最終確認12個新物種，並將其分為5個屬，其中有一個屬就以Swiftiephylus為名。從小成為Taylor Swift歌迷的Sarah Schroeder表示，Taylor Swift的音樂陪伴她走過人生許多重要時刻，她認為以偶像的名字為新物種命名，是一種真誠的致敬，「對我而言非常真實自然，也算是透過這種方式，回送一份禮物」給這位陪伴她多年的歌手。