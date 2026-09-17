不堪9隻母羊發情追求　人氣公羊避走慘卡水泥管(有片)

英國薩默塞特郡一隻重達97公斤的公綿羊「Rambo」，為了躲避農場內正處於發情期的9隻母綿羊熱情追求，竟然把自己塞進水泥管道裡，結果慘被卡住動彈不得，最後靠消防隊員的幫忙才得以脫困。

綜合報道，事發於上周在金士頓(Kingston)一個農場，消防當日接報，指一隻羊裡困水泥管道，到場後發現一隻重達97公斤的公羊Rambo被卡在管道內動彈不得，消防設法將體型龐大的Rambo從狹窄管道中救出，最後將一塊板子放到Rambo的身體下，再小心翼翼將牠慢慢移出管洞。被問到Rambo為何會被困，經營農場的女子Bex Maynard解釋，近來農場母羊們處於發情期，全都在努力爭取Rambo的注意力，令牠「筋疲力竭」，想要躲在一個安靜的空間獨處一下，結果不小心卡在水泥管中。