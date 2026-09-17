《荷蘭之聲》首屆冠軍遺體在湖邊被發現 終年43歲

2011年取得《荷蘭之聲》（The Voice of Holland）第一季冠軍的荷蘭歌手Ben Saunders，9月15日突然與親友失去聯絡，警方隨即展開大規模搜索，最後在阿納姆（Arnhem）附近的里克斯沃德斯湖（Rijkerswoerdse Plassen）發現一具遺體。Ben Saunders家屬稍後證實死者身分，警方初步調查則表示，目前沒有跡象顯示涉及刑事犯罪，詳細死因尚未對外公布。

據荷蘭媒體報道，Ben Saunders在9月15日上午被通報失蹤，警方透過當地尋人系統發布訊息，尋找一名43歲男子，並指失蹤者有多個明顯紋身。搜救範圍集中在阿納姆南方的里克斯沃德斯湖一帶，警方除了派出船艇搜尋水域，也動員其他搜救人員協助。到了當天下午，在湖區發現一名男子遺體。