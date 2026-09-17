2011年取得《荷蘭之聲》（The Voice of Holland）第一季冠軍的荷蘭歌手Ben Saunders，9月15日突然與親友失去聯絡，警方隨即展開大規模搜索，最後在阿納姆（Arnhem）附近的里克斯沃德斯湖（Rijkerswoerdse Plassen）發現一具遺體。Ben Saunders家屬稍後證實死者身分，警方初步調查則表示，目前沒有跡象顯示涉及刑事犯罪，詳細死因尚未對外公布。
據荷蘭媒體報道，Ben Saunders在9月15日上午被通報失蹤，警方透過當地尋人系統發布訊息，尋找一名43歲男子，並指失蹤者有多個明顯紋身。搜救範圍集中在阿納姆南方的里克斯沃德斯湖一帶，警方除了派出船艇搜尋水域，也動員其他搜救人員協助。到了當天下午，在湖區發現一名男子遺體。
Ben Saunders的親友以及家屬已向當地媒體證實噩耗。隔日，他的哥哥Dean Saunders也在社交平台發文悼念弟弟，悲慟寫下：「我從未感受過像現在這樣的劇痛，這對我們全家來說是極其可怕的一天，Ben會永遠留在我的心裡。」
2011年成名 近月受椎間盤突出困擾
Ben Saunders在2011年參加第一季《荷蘭之聲》時，以Kings of Leon的《Use Somebody》參加盲選，憑著獨特嗓音一路闖進決賽，最終成為節目史上第一位冠軍。奪冠後，他迅速累積人氣，推出《Kill For A Broken Heart》等作品，首張專輯《You Thought You Knew Me By Now》也取得金唱片成績。近年他則逐漸將生活重心轉向家庭與紋身工作，不過他在今年7月，才剛接受Podcast訪問，透露自己近年飽受三處椎間盤突出困擾，疼痛嚴重時甚至會影響演出，身體狀況一度讓他難以正常站在舞台上，如今傳出逝世噩耗，也讓外界相當不捨。
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