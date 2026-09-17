蘇丹金礦倒塌至少82死多人失蹤　救援進展緩慢

蘇丹西科爾多凡省（West Kordofan）努胡德（Nuhud）一個非正式金礦日前發生倒塌意外，至少82人死亡，另有多人失蹤。由於事發地區缺乏足夠救援設備，搜救工作進展緩慢。
倒塌意外在阿爾扎拉（Al-Zara）金礦發生。當地官員表示，坍塌從其中一條礦坑開始，隨後波及相通的礦坑。由於礦坑深度超過30米，加上當地缺乏大型機具，目前救援行動主要依靠一部私人鏟車，搜救難度相當高。
一名生還礦工體表示，現場有大量泥土及石塊塌落，救援人員缺乏足以移除瓦礫的機械設備，相信仍有工人被困。另一名生還者則透露，截至9月16日上午已尋獲約60具遺體，仍有礦工下落不明。地方官員後續則將死亡人數更新至最少82人。
非正式礦場 缺完善安全準則
事發礦場屬於蘇丹境內數以千計的小型、非正式採礦場之一。由於部分礦區缺乏完善安全準則及保護措施，礦坑坍塌事故並不罕見。過去蘇丹也曾發生類似意外，包括2021年及2023年的礦坑倒塌事件，均造成數十名礦工死亡。
事故發生地點位於目前由準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）控制的區域。蘇丹自2023年4月爆發政府軍與RSF武裝衝突以來，戰事持續延燒，部分地區甚至面臨嚴重糧食危機。
黃金是蘇丹重要的經濟資源之一。聯合國相關專家指出，西科爾多凡及達佛等產金地區的黃金開採與走私活動，與當地武裝勢力的資金來源存在關聯。
目前救援人員仍持續在倒塌礦坑中搜尋失蹤礦工。不過，當地缺乏專業救援人員、重型機具及基本安全設備，使搜救行動面臨高度風險。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。