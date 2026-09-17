蘇丹金礦倒塌至少82死多人失蹤　救援進展緩慢

蘇丹西科爾多凡省（West Kordofan）努胡德（Nuhud）一個非正式金礦日前發生倒塌意外，至少82人死亡，另有多人失蹤。由於事發地區缺乏足夠救援設備，搜救工作進展緩慢。

倒塌意外在阿爾扎拉（Al-Zara）金礦發生。當地官員表示，坍塌從其中一條礦坑開始，隨後波及相通的礦坑。由於礦坑深度超過30米，加上當地缺乏大型機具，目前救援行動主要依靠一部私人鏟車，搜救難度相當高。

一名生還礦工體表示，現場有大量泥土及石塊塌落，救援人員缺乏足以移除瓦礫的機械設備，相信仍有工人被困。另一名生還者則透露，截至9月16日上午已尋獲約60具遺體，仍有礦工下落不明。地方官員後續則將死亡人數更新至最少82人。