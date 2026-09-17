日揆高市早苗上任後首次改組內閣 核心閣員留任 黨總裁潛在對手林芳正遭踢走

日本首相高市早苗周四(17日)宣布改組內閣，多名核心閣員留任，被視為自民黨總裁潛在對手、立場較親華的總務大臣林芳正「冇得留低」。執政聯盟中日本維新會的高層則首次入閣。
這是高市早苗上任1年多以來首次改組內閣，保留核心架構，防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皋月、內閣官房長官木原稔、厚生勞動大臣上野賢一郎、經濟產業大臣赤澤亮正等8名主要閣員留任。
總務大臣林芳正未獲留任。林芳正曾三次角逐自民黨總裁，就任總務大臣後，他頻繁走訪日本各地，被認為有意爭取地方組織及黨員支持，為明年再參選黨總裁鋪路。《朝日新聞》指，高市早苗讓小泉進次郎、自民黨政調會長小林鷹之等被視為「後高市」熱門人選留任，並踢走林芳正。外界關注這些安排是否與高市著眼明年自民黨總裁選舉、重新調整黨內權力布局有關。
自民黨與執政聯盟夥伴日本維新會會改變「閣外合作」的形式，維新會剛卸任幹事長的中司宏入閣，擔任規則改革擔當大臣。讓維新會高層首次入閣，是為了使高市政府穩定運作。此外，新閣員中，屬舊安倍派的關芳弘擔任文部科學大臣，是首次有涉及2023年自民黨政治獻金醜聞的官員入閣。
新內閣料將維持施政穩定，政府預計10月將在臨時國會推動食品消費稅降至1%的法案通過，以及今年年底修改《國家安全保障戰略》安保相關3項文件。改組前，高市早苗內閣支持率由低點稍為回升至62%，比前一個月升4百分點，重上6成水平。
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