日揆高市早苗上任後首次改組內閣 核心閣員留任 黨總裁潛在對手林芳正遭踢走

日本首相高市早苗周四(17日)宣布改組內閣，多名核心閣員留任，被視為自民黨總裁潛在對手、立場較親華的總務大臣林芳正「冇得留低」。執政聯盟中日本維新會的高層則首次入閣。

這是高市早苗上任1年多以來首次改組內閣，保留核心架構，防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充、財務大臣片山皋月、內閣官房長官木原稔、厚生勞動大臣上野賢一郎、經濟產業大臣赤澤亮正等8名主要閣員留任。

總務大臣林芳正未獲留任。林芳正曾三次角逐自民黨總裁，就任總務大臣後，他頻繁走訪日本各地，被認為有意爭取地方組織及黨員支持，為明年再參選黨總裁鋪路。《朝日新聞》指，高市早苗讓小泉進次郎、自民黨政調會長小林鷹之等被視為「後高市」熱門人選留任，並踢走林芳正。外界關注這些安排是否與高市著眼明年自民黨總裁選舉、重新調整黨內權力布局有關。