日本夜店女公關涉吸食可卡因　被捕後仍向鏡頭拋媚眼

日本一名夜店女公關，也是網紅的女子，被發現在家中吸食可卡因，以及藏有21包白色的粉末被捕。女子在被捕後，在押送的私家車上向鏡頭拋媚眼，引起關注。

被捕的女子是27歲的田澤梨乃，網上以「大和莉乃」名字在社交平台活躍，Instagram就有逾18萬追隨者。根據日本媒體報道，田澤在周二（15日）被發現在六本木的住所內，與男友28歲的福本康太持有0.4克的可卡因，在今日移送檢察機關。警察其後在其住所搜查，再發現有21細袋的白色粉末，之後再查獲的10枝吸管，並且被斜切得很短，其中一些沾有白色粉末。警察相信田澤在住所吸食可卡因，而警方指女方已承認控罪，但男子就否認。