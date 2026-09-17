日本夜店女公關涉吸食可卡因　被捕後仍向鏡頭拋媚眼

日本一名夜店女公關，也是網紅的女子，被發現在家中吸食可卡因，以及藏有21包白色的粉末被捕。女子在被捕後，在押送的私家車上向鏡頭拋媚眼，引起關注。
被捕的女子是27歲的田澤梨乃，網上以「大和莉乃」名字在社交平台活躍，Instagram就有逾18萬追隨者。根據日本媒體報道，田澤在周二（15日）被發現在六本木的住所內，與男友28歲的福本康太持有0.4克的可卡因，在今日移送檢察機關。警察其後在其住所搜查，再發現有21細袋的白色粉末，之後再查獲的10枝吸管，並且被斜切得很短，其中一些沾有白色粉末。警察相信田澤在住所吸食可卡因，而警方指女方已承認控罪，但男子就否認。
田澤今早被移送檢察機關時，在警察的車輛內向外邊拍攝的鏡頭拋媚眼和吐吞，表現輕佻，網民指她根本亳無悔意。日本媒體就揭露，田澤是日本極高級的夜總會「JUNGLE TOKYO」的人氣女公關，該夜總會房間1小時費用已經要1.2萬日圓，未包含酒水及公關的費用。而田澤也因為在X以「運動員妻子」的名字而受到關注，她曾指自己在生日的月份，單月獲得2.3億日圓的銷售額。
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