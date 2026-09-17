名古屋亞運｜南韓體育協會就歡迎儀式出現豐臣秀吉　正式向亞奧理事會提出投訴

南韓媒體報道，就日本名古屋亞運會，在歡迎儀式上以日本戰國人物表演，其中包括涉入入侵朝鮮的豐臣秀吉，南韓體育協會已經向亞奧理事會（OCA）以及大會的組委會提出書面的抗議。
據南韓報道指，南韓代表團在星期二（15日）出席歡迎儀式以及選手村郵輪停泊的慶祝活動，期間日方派出了3位裝扮日本戰國將軍出場，3人扮演都是在愛知縣出生的名人織田信長、豐臣秀吉以及德川家康，然而豐臣秀吉就引起了南韓媒體的批評，原因是豐臣秀吉曾出兵朝鮮。南韓體育協會會長的柳承敏在信件中表示遺憾，並要求避免相關事件再度發生。大會組委會在昨日有回應南韓的批評，並表示：「我們無意支持任何特定的歷史人物，也無意傳達任何歷史信息。今後，我們將確保所有節目都符合國際體育賽事的規範。」
另外對於運動員住宿的問題，東道主的日本代表團指，在部份地區的住宿確實有出現緊限情況。另外他指知道有一些代表團在進入郵輪的選手村時，有被怠慢的情況。他們指在為運動員進行入宿手續中，有些運動員需要數個小時，因此日本隊將協助組委會解決流程的問題。
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