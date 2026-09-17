斐濟爆發愛滋超過2000宗新症 每60人有1人感染

旅遊勝地、太平洋島國斐濟(Fiji)愛滋病毒感染個案突猛增，並宣布進入全國緊急狀態，原因之一是甲基安非他命(俗稱「冰毒」)毒品在當地猖獗。該國人口少於100萬人，去年錄得2,016宗愛滋感染新個案，估計目前每60名成年人當中有一人帶有愛滋病毒(HIV)。
斐濟於去年1月首次宣布HIV病毒爆發，並加快病毒測試，揭露當地情況嚴重。斐濟衛生部長拉拉巴拉武稱，去年2,016宗感染個案是2019年的16倍；成年人感染比例的增長十分驚人，現時是60分1，而5年前是167分1。在孕婦中，每100人中就有2人感染HIV。拉拉巴拉武形容目前形勢嚴峻，須急切協調應對。他宣布，斐濟全國4個行政區均可提供免費且保密的愛滋病檢測、預防、治療及護理服務。他又呼籲斐濟民眾主動接受愛滋病病毒檢測，守護自身和他人健康。
斐濟爆發愛滋｜年紀最細感染者僅2個月大
斐濟愛護兒童組織稱，HIV傳染至新生嬰兒，一名2個月大嬰兒證實感染HIV和肺結核。HIV攻擊免疫系統，令嬰兒更容易感染肺結核。該組織指，去年有59名嬰兒從母體感染愛滋病毒。5年前，斐濟每167人才有1人感染，但近年該國的注射毒品人數激增，因該國成為美洲毒品販運到澳洲、新西蘭和部分亞洲地區的主要轉運站。
再加上當地安全套使用率偏低，導致HIV透過性接觸傳染開去，以及帶病毒者擔心遭歧視，令當地的愛滋病爆發難以控制。2025年的新HIV個案約半數患者有注射毒品習慣，另半數是透過性接觸。當地專家指僅39%患者知道他們帶有HIV病毒，而僅有22%人接受治療。根據斐濟衛生部門數據，與HIV有關的死亡個案由2021年的25宗，增至2025年的117宗。
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