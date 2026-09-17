斐濟爆發愛滋超過2000宗新症 每60人有1人感染

旅遊勝地、太平洋島國斐濟(Fiji)愛滋病毒感染個案突猛增，並宣布進入全國緊急狀態，原因之一是甲基安非他命(俗稱「冰毒」)毒品在當地猖獗。該國人口少於100萬人，去年錄得2,016宗愛滋感染新個案，估計目前每60名成年人當中有一人帶有愛滋病毒(HIV)。

斐濟於去年1月首次宣布HIV病毒爆發，並加快病毒測試，揭露當地情況嚴重。斐濟衛生部長拉拉巴拉武稱，去年2,016宗感染個案是2019年的16倍；成年人感染比例的增長十分驚人，現時是60分1，而5年前是167分1。在孕婦中，每100人中就有2人感染HIV。拉拉巴拉武形容目前形勢嚴峻，須急切協調應對。他宣布，斐濟全國4個行政區均可提供免費且保密的愛滋病檢測、預防、治療及護理服務。他又呼籲斐濟民眾主動接受愛滋病病毒檢測，守護自身和他人健康。