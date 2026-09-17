國際分析｜美國由「最佳盟友」變「最大風險」加拿大如何自處

加拿大與美國的緊張關係在過去一周再墮低谷，在美國針對部分加拿大商品加徵的50%關稅正式生效前夕，加拿大總理卡尼(Mark Carney)周一在多倫多主持旨在吸引萬億加元外資的「加拿大投資峰會」，隨後赴歐洲會見英法等國領導人。對加拿大而言，美國正從「最佳盟友」向「最大風險」轉變。加拿大正試圖調整戰略重心，透過深化對歐關係、推動經貿多元化等增強經濟韌性，對沖加美貿易爭端影響。 萬億引資瞄準亞歐 首屆「加拿大投資峰會」(Canada Investment Summit)周一至二在加拿大最大城市多倫多舉行，邀請約300位跨國企業及金融機構高層出席，當中包括不少大型資產管理公司。該峰會是加拿大招攬大型項目投資的重要戰略舉措，目標是在未來5年內為加拿大吸引1萬億加元(約5.6萬億港元)總投資。

卡尼早於今年4月披露將舉行投資峰會，其為加拿大擴大美國以外國家經濟聯繫、減少對美依賴的努力之一。卡尼在峰會開幕當日表示「我們正在啟動國家需要的投資超級周期」，指峰會是促進與亞歐貿易戰略的一部分，旨在吸引外國資本支持加拿大製造業。 能源項目布局非美市場 此次峰會的推介項目引起關注。其中從艾伯塔省通往太平洋沿岸的輸油管道，以及卑詩省液化天然氣新項目均耗資數百億加元，以出口亞洲市場為主要目的；作為加拿大唯一北極深水海港的邱吉爾港(Port of Churchill)，則計劃耗資790億加元(約4,400億港元)擴建，打造不依賴美國鐵路網及海運港口的大宗貨物出口走廊，面向跨大西洋市場，以歐洲為核心目標市場。道明銀行報告預測，投資計劃如進展順利，加拿大或迎來持續10年或更長時間的投資「超級周期」。

深化對歐盟友關係 卡尼周二至周四訪問了歐洲3日，行程包括在歐洲議會發表演講；在英國會見英國首相貝安德，討論國防與安全、能源、人工智能和關鍵礦產等領域合作；在法國會見法國總統馬克龍，討論航空航天、能源、關鍵金屬、衛星、AI及超級算力等領域合作。卡尼並成為首位受邀出席歐盟委員會主席馮德萊恩「盟情咨文」演講的非歐洲國家領導人。 在今年1月於瑞士舉行的達沃斯論壇上，卡尼指戰後國際秩序已然「破裂」，呼籲組建聯盟。他的表態引起美國強烈不滿，卻獲得歐洲共鳴。雖然卡尼明確表態不尋求加入歐盟，但雙方正在發展「獨特的盟友關係」，加拿大希望深化與歐盟在貿易、投資、安全、數據、學術及勞工領域的聯繫。

迄今加歐的合作已初見成效。加拿大在今年初成為首個加入「歐洲安全行動」(SAFE)的非歐洲國家，6月獲得首份價值1,000萬加元(約5,600萬港元)國防合同。隨著美加關稅戰升級，加拿大已變成西方世界抵抗美國對現有國際秩序衝擊的「領頭羊」。民調顯示，近80%加拿大民眾支持與歐洲構建更緊密聯繫。 卡尼訪問歐洲︰

卡尼訪歐前接受英國《金融時報》專訪，呼籲歐洲國家早日批准與加拿大的自貿協定，表示與歐洲建立更緊密聯繫將讓雙方經濟在保護主義風險中「更具韌性」，是應對不確定世界的「最佳方案」。 美國成主要風險來源 卡尼近期一系列動作反映加拿大應對美國風險的策略，已經由被動貿易反制，變成主動拓展多元經貿關係。這是加拿大對美國印象的一個重要轉變——從「天然市場」及「最佳盟友」，轉變為超越其他經濟體的「風險來源」。 自美國政府去年對加拿大商品加徵關稅以來，加拿大就出現抵制美國貨、提倡購買國貨的消費潮流。今年8月，最新一輪美加貿易談判破裂，美國對數百種加拿大產品加徵50%關稅，令抵制美貨的風潮愈演愈烈。

曾任加拿大財政部特別顧問的卡拉蓋西安(Julien Karagheusian)認為，加美雙方談判破裂的主因是美方的要求過高，「(美方)不僅要求加方單方面接受被加徵關稅且不准反制，還索取對關鍵資源的優先使用權，甚至試圖干預加拿大的國際貿易政策」。 經貿多元化仍面臨挑戰 不少分析都認為加美較量或將延續一段時間，而卡尼旨在降低對美依賴的經貿多元戰略能否奏效，也面臨不小挑戰。 有市場人士擔心，若加國政府未能真正改革審批流程及相關監管舉措，5年吸引1萬億加元投資的宏偉目標可能難以達成。就加歐關係而言，雙方於2016年簽署的《綜合經濟與貿易協定》，仍有包括法國及意大利在內10個歐盟成員國尚未批准，導致雙方全面深化經貿關係面臨不小困難。

對卡尼而言，剛過去一周的成敗，不僅關乎當下能否消化美加關稅戰帶來的陣痛，更是檢驗在西方秩序深刻重組的歷史時間點上，一些國家能否真正開闢出一條地緣獨立、經濟自主的新路。