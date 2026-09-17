巴西殺人魔扮女人抱2歲童避追捕 落網後自爆殺80人13歲起犯案

一名33歲男子涉嫌在巴西東北部連環殺人，他周日(13日)於帕拉伊巴州穆隆古落網。當局稱，他扮成女人和抱著一名2歲男童作掩飾，逃避執法人員追捕。那名嬰兒與他沒有關係，並沒有在拘捕行動中受傷。該男子向警方供稱，在過去20年殺了約80人，而且年僅13歲便開始作案。
巴西殺人魔｜警員憑胸前紋身認出疑犯
網上片段可見，被捕男子Jorlan Lopes da Silva 被押走時戴著長假髮，穿著直條圖案連身裙，臉露笑容望著鏡頭。警方20天前在一條聯邦公路的拘捕行動中，差點逮住Lopes da Silva，當時另有兩男子被捕。在經過48小時追捕後，周日終將其繩之於法。據悉，在當局設立的檢查站，Lopes da Silva抱著男童混在人群中，警員識破他扮女人後，再憑著其胸前紋身認出他。Lopes da Silva於今年5月刑滿出獄後，在短短3個月內最少犯了16宗殺人案，包括於8月1日殺死兩名店主。另還有一名年輕女子遇害，Lopes da Silva殺人後主動向警方透露埋屍地點。
巴西殺人魔｜聲稱為民除害
在過堂時，法官不准Lopes da Silva保釋，還押候審。警方正調查他是否如其供述，20年來殺了約80人。當地警長稱，那是一個大數目，他們相信即使不是80人，也會是非常接近；又形容Lopes da Silva冷血，向警員坦承數宗謀殺案，甚至透露他於13歲首次殺人。他接受盤問時聲稱，其所殺之人均為罪犯，他只是「除害」。據悉，Lopes da Silva是里約熱內盧一個黑幫的成員，活躍於帕拉伊巴州。
Escondido em mata - Vestido com roupas femininas e com uma criança que não era sua parente no colo, Jorlan Lopes da Silva, de 33 anos, foi preso enquanto tentava fugir da polícia no domingo (13), em Mulungu, no Agreste da Paraíba. O homem é investigado por uma série de homicídios no estado e, durante o interrogatório, afirmou à Polícia Civil ter matado cerca de 80 pessoas ao longo da vida. O número de 80 mortes, afirmado pelo suspeito, no entanto, ainda não é considerado oficialmente pela investigação. Segundo o delegado Douglas Garcia, responsável pelo caso, a polícia já reúne elementos que relacionam Jorlan a 16 casos de homicídios cometidos em aproximadamente três meses, no Vale do Mamanguape. A investigação também aponta que o suspeito apresenta um histórico de violência desde a adolescência. Segundo o delegado, Jorlan afirmou que cometeu o primeiro homicídio aos 13 anos. Ao longo da vida, ele teria passado cerca de cinco ou seis anos preso. Em maio de 2026, ele foi posto em liberdade. A partir do fim daquele mês, foi confirmado que ele é investigado em 16 casos de assassinatos até o momento em que foi preso, neste domingo (13). Um dos casos é o duplo homicídio de dois comerciantes, ocorrido em 1º de agosto, em Rio Tinto, no Litoral Norte paraibano. Segundo a Polícia Civil, Jorlan teria participado do crime com outros quatro homens. A investigação também apura a possível participação dele na morte de uma jovem. O corpo foi localizado depois que, conforme o delegado, o próprio suspeito informou aos policiais onde o cadáver estava enterrado. Veja mais no #g1. #paraiba #homem #g1local— g1 (@g1) September 16, 2026