巴西殺人魔扮女人抱2歲童避追捕 落網後自爆殺80人13歲起犯案

Escondido em mata - Vestido com roupas femininas e com uma criança que não era sua parente no colo, Jorlan Lopes da Silva, de 33 anos, foi preso enquanto tentava fugir da polícia no domingo (13), em Mulungu, no Agreste da Paraíba. O homem é investigado por uma série de homicídios no estado e, durante o interrogatório, afirmou à Polícia Civil ter matado cerca de 80 pessoas ao longo da vida. O número de 80 mortes, afirmado pelo suspeito, no entanto, ainda não é considerado oficialmente pela investigação. Segundo o delegado Douglas Garcia, responsável pelo caso, a polícia já reúne elementos que relacionam Jorlan a 16 casos de homicídios cometidos em aproximadamente três meses, no Vale do Mamanguape. A investigação também aponta que o suspeito apresenta um histórico de violência desde a adolescência. Segundo o delegado, Jorlan afirmou que cometeu o primeiro homicídio aos 13 anos. Ao longo da vida, ele teria passado cerca de cinco ou seis anos preso. Em maio de 2026, ele foi posto em liberdade. A partir do fim daquele mês, foi confirmado que ele é investigado em 16 casos de assassinatos até o momento em que foi preso, neste domingo (13). Um dos casos é o duplo homicídio de dois comerciantes, ocorrido em 1º de agosto, em Rio Tinto, no Litoral Norte paraibano. Segundo a Polícia Civil, Jorlan teria participado do crime com outros quatro homens. A investigação também apura a possível participação dele na morte de uma jovem. O corpo foi localizado depois que, conforme o delegado, o próprio suspeito informou aos policiais onde o cadáver estava enterrado. Veja mais no #g1. #paraiba #homem #g1local