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出版：2026-Sep-17 22:08
更新：2026-Sep-17 22:08

巴西殺人魔扮女人抱2歲童避追捕 落網後自爆殺80人13歲起犯案

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巴西殺人魔扮女人抱2歲童避追捕 落網後自爆殺80人13歲起犯案

疑犯扮女人逃避追捕，最終難逃法網。(互聯網)

一名33歲男子涉嫌在巴西東北部連環殺人，他周日(13日)於帕拉伊巴州穆隆古落網。當局稱，他扮成女人和抱著一名2歲男童作掩飾，逃避執法人員追捕。那名嬰兒與他沒有關係，並沒有在拘捕行動中受傷。該男子向警方供稱，在過去20年殺了約80人，而且年僅13歲便開始作案。

巴西殺人魔｜警員憑胸前紋身認出疑犯

網上片段可見，被捕男子Jorlan Lopes da Silva 被押走時戴著長假髮，穿著直條圖案連身裙，臉露笑容望著鏡頭。警方20天前在一條聯邦公路的拘捕行動中，差點逮住Lopes da Silva，當時另有兩男子被捕。在經過48小時追捕後，周日終將其繩之於法。據悉，在當局設立的檢查站，Lopes da Silva抱著男童混在人群中，警員識破他扮女人後，再憑著其胸前紋身認出他。Lopes da Silva於今年5月刑滿出獄後，在短短3個月內最少犯了16宗殺人案，包括於8月1日殺死兩名店主。另還有一名年輕女子遇害，Lopes da Silva殺人後主動向警方透露埋屍地點。

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巴西殺人魔｜聲稱為民除害

在過堂時，法官不准Lopes da Silva保釋，還押候審。警方正調查他是否如其供述，20年來殺了約80人。當地警長稱，那是一個大數目，他們相信即使不是80人，也會是非常接近；又形容Lopes da Silva冷血，向警員坦承數宗謀殺案，甚至透露他於13歲首次殺人。他接受盤問時聲稱，其所殺之人均為罪犯，他只是「除害」。據悉，Lopes da Silva是里約熱內盧一個黑幫的成員，活躍於帕拉伊巴州。

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