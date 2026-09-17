路透社報道，OpenAI公布6宗之前未披露的AI失控案例。其中最嚴重的案例涉及2款OpenAI模型，它們在測試期間自行突破封閉環境並連上網絡，再入侵數個網站和平台。OpenAI指出，這6宗個案沒有造成嚴重後果，但其證實之前公司觀察到的趨勢確實存在。在今年5月的案例中，為解答開發過程中提出的問題，一個AI模型自行在網上捏造資料，進而引用這份它自製的文件作答案依據。在另一宗同樣發生在5月的事件中，AI建議如何偽造數據及隱瞞犯錯的方法。

今年7月，OpenAI發現其測試中的AI助理擅自突破封閉環境並入侵開源平台Hugging Face，其競爭對手Anthropic等亦陸續發現AI失控行為。OpenAI行政總裁阿特曼以及Anthropic行政總裁阿莫迪等其後呼籲放慢AI發展步伐並設立監管機構等。「吹哨者」、Anthropic已離職研究員考克森(Jacob Coxon)指出，Anthropic及OpenAI正全力開發具備「自我改進」能力的超級AI，並警告「開發AI的人真心相信，AI可能在這個10年結束前(2030年前)殺死所有人」。

OpenAI將追蹤、調查並揭露AI模型「目標錯位」個案

OpenAI在最新聲明中表示：「AI產業在對齊(alignment，即符合設計者目標)以及監控技術方面(的能力)，目前仍不足以支撐整個行業以極限速度持續、負責任地擴大其規模。」對此，OpenAI設立新機制，用於追蹤、調查並揭露AI模型「目標錯位」(misalignment，AI的目標與人類價值不一致)的案例，並將通報AI未經授權行為、脫離監管，以及AI系統之間自發地協調合作等問題在內的各類事件。

OpenAI通報的不限於「已對任何人造成傷害」或「已形成慣常模式」的事件，通報範圍將涵蓋AI生命周期的每個階段，從開發、評估測試到正式上線等，冀讓外界了解頂尖AI的能力，可就AI發展速度等議題展開更充分討論。