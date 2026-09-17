家中現失竊裝監控鏡頭 驚揭妻與家犬人獸交 美國男超崩潰

美國佛州一名男子因為「零錢罐」的錢常不翼而飛，遂於家中安裝兩部監控攝錄機，竊賊捉不成卻見到令他超崩潰的畫面，妻子竟與家犬性交。他在社交網披露妻子人獸交醜行，稱握有片段證據，最終忍不住報警。

人獸交｜聲稱只是撫摸 片中脫掉下裳

警方接報後展開調查，男事主Erik Nummerdor向警員交出數張截圖，又容許警方進入其手提電腦觀看有關片段。報道指，其中一個鏡頭安裝在睡房，Erik聲稱有知會家人屋裡安裝了監控攝錄機。涉嫌與家犬人獸交的38歲母親Malia Nummerdor周二(15日)接受警員盤問時承認，片中女子是她，但否認與家犬有性行為，只是撫摸牠。惟她解釋不到在片段中為何會做出一些可疑動作，而警員也發現其供詞前後矛盾，並懷疑當時她受藥物影響神智不清。檢方已落案起訴Malia與動物發生性行為。根據警員的狀詞，她在片中下身沒有穿衣服，向家犬做出一些動作。