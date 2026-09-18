戴妃弟新書爆查理斯冷漠說「很快會忘記她」　白金漢宮罕有反擊

英國已故戴安娜王妃的弟弟史賓沙(Charles Spencer)，在即將出版的回憶錄中披露，戴安娜1997年在法國巴黎車禍身亡的幾天後，他與當時仍為王儲的查理斯三世討論戴妃喪禮安排，查理斯三世冷漠地說「我們很快會忘記她。」白金漢宮罕發聲明否認當中說法。

史賓沙下周將出版回憶錄《Swan Song: Diana, My Sister》，英國《每日郵報》連載節錄，史賓沙與當時仍為王儲的查理斯三世討論戴妃喪禮安排，包括戴妃兒子15歲的威廉王子和12歲的哈里王子是否應該隨母親靈柩步行送殯。史賓沙指，女王伊利沙伯二世一名高級助手向他告知安排時，他立即反對，因為當時認為戴妃不會希望兩名仍然年輕的兒子在全球注視下送靈。幾分鐘後就接到查理斯來電並堅持要兒子參與送殯，兩人為此在電話爭論，其間查理斯據稱宣泄出對戴安娜「積壓已久的蔑視」，以及對全球民眾關注戴安娜離世而感到不安，查理斯低聲說：「放心吧，我們很快就會忘記她(戴妃)。」史賓沙形容自己聽後愣住數秒，回應：「我無法相信你剛才這樣說」後隨即掛線。1997年9月6日舉行的葬禮上，查理斯、威廉、哈里、史賓沙及菲臘親王最終一同跟隨戴安娜的靈柩步行前往西敏寺。威廉在2017年受訪時坦言，形容走在母親靈柩後那段路是「艱難」。