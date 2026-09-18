月球驚現新形成超大隕石坑　NASA：百年難得一見

美國國家航空暨太空總署(NASA)一名研究人員在月球上發現一個近期形成的巨大隕石坑；科學家形容，這種規模的撞擊事件，「至少百年甚至更久才會發生一次」。

NASA在部落格文章中指出，這座隕石坑被命名為「McGetchin」隕石坑，直徑達222米。推測是2024年春天由一顆彗星或小行星撞擊月球所形成，撞擊物體的大小相當於一棟3到6層樓的建築物。NASA指出：「科學家估計，這種規模的撞擊事件，在月球上大約百年甚至更久才會發生一次。」2009年以來，NASA持續以月球軌道探測器觀測月球，影像顯示，這座隕石坑看起來是「一個被暗色暈環圍繞的巨大光點」。儘管這座隕石坑已存在多年，但直至NASA「月球軌道探測器」(LRO)研究人員Robert Wagner進行最新一輪月球表面掃描，才首度注意到它。