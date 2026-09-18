月球驚現新形成超大隕石坑　NASA：百年難得一見

美國國家航空暨太空總署(NASA)一名研究人員在月球上發現一個近期形成的巨大隕石坑；科學家形容，這種規模的撞擊事件，「至少百年甚至更久才會發生一次」。
NASA在部落格文章中指出，這座隕石坑被命名為「McGetchin」隕石坑，直徑達222米。推測是2024年春天由一顆彗星或小行星撞擊月球所形成，撞擊物體的大小相當於一棟3到6層樓的建築物。NASA指出：「科學家估計，這種規模的撞擊事件，在月球上大約百年甚至更久才會發生一次。」2009年以來，NASA持續以月球軌道探測器觀測月球，影像顯示，這座隕石坑看起來是「一個被暗色暈環圍繞的巨大光點」。儘管這座隕石坑已存在多年，但直至NASA「月球軌道探測器」(LRO)研究人員Robert Wagner進行最新一輪月球表面掃描，才首度注意到它。
成果有望為未來載人登月任務提供更完善準備
與地球不同，月球幾乎沒有大氣層阻隔，因此太空碎片在撞擊月球表面前，不會因摩擦而減速或燃燒殆盡。一項周三(16日)發表在《科學先端》(Science Advances)期刊上的研究確認，這是太陽系有史以來發現最大的「新形成」隕石坑。儘管月球表面隕石坑眾多，許多規模都遠大於麥格欽隕石坑，但能即時研究隕石坑的形成過程，有助增進人類對月球地質構造的了解。這項成果有望為未來的載人登月任務提供更完善的準備；目前美國與中國皆著手推動相關登月計畫。
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