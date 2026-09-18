美軍F16戰機疑遇鳥擊墜毀密歇根州　機師彈射逃生（有片）

美軍一架隸屬德州空軍國民兵第149戰鬥機聯隊的F-16「戰隼」戰機，9月17日下午訓練時，疑似因鳥擊造成引擎失效，隨即墜機，機師成功彈射逃生，送院時意識清醒。
事故發生於大特拉弗斯郡（Grand Traverse County）一帶，官員表示，這架F-16約於當日下午1時52分墜落，目擊者表示，事發前聽到多次巨大爆炸聲，隨後看到戰機墜毀並燃起熊熊火焰及大量黑煙。
根據公開的無線電錄音，呼號「Buck 11」的機師向空管人員通報，指戰機疑似因鳥擊造成引擎失效，空管人員隨即引導兩架戰機前往附近機場，但Buck 11緊接著通報情況惡化，緊急向塔台通報「他要彈射了！」
不久後，這架F-16墜毀並起火，機師成功彈射，並被送往附近醫院接受治療，警方表示機師送院時仍保持清醒。事件未有引致傷亡，至於墜機是否由鳥擊引發，仍有待軍方調查。報道表示，這批F-16當時正在密歇根州訓練，原定隔天晚上為一場高中美式足球賽進行飛行表演。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
⚫️ ABD'nin Michigan eyaletinde F-16 savaş uçağı düştü. pic.twitter.com/gDDpV8OdyZ— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) September 17, 2026
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