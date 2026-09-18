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出版：2026-Sep-18 11:59
更新：2026-Sep-18 11:59

美國22歲饒舌歌手油站遭伏擊中彈亡 槍手最少開50槍

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美國22歲饒舌歌手油站遭伏擊中彈亡 槍手最少開50槍

美國22歲饒舌歌手油站遭伏擊中彈亡 槍手最少開50槍

美國芝加哥新生代饒舌歌手Bloodhound Q50（原名Mikquale T. Cooper）於9月13日凌晨4時在富勒公園附近一個油站遭多名槍手伏擊身亡，終年22歲。他胸部與肩膀中彈，案件已被法醫確認為他殺，警方正追查槍手身分與犯案動機。

根據警方調查，Bloodhound Q50當時正坐在停泊於油站外的白色Tesla司機位，隨後有兩輛可疑車輛駛近，兩車內各有數名槍手，隨即朝其車輛瘋狂開槍。根據閉路電視影片與目擊者證詞，槍手近距離向Bloodhound Q50開火，現場彈痕累累，至少發射50發以上子彈。目擊者透露聽到超過100聲槍響，警方現場標記至少有80個以上的彈殼。Bloodhound Q50於凌晨4時35分被宣告死亡。

案發當時與Bloodhound Q50同行的一名女性透露，司機位一側布滿密密麻麻的彈孔。她指出事發當下，疑似因Tesla安全機制未能及時解除，導致無法迅速踩油逃走，令兇手有機可乘。目前警方正追緝在逃槍手。

Bloodhound Q50（黑衫）坐上白色Tesla司機位 一名槍手從後向Bloodhound Q50開多槍 一名槍手從後向Bloodhound Q50開多槍 另一名槍手從近距離向Bloodhound Q50開多槍 另一名槍手從近距離向Bloodhound Q50開多槍後逃走 Bloodhound Q50 2023年踏入樂壇，憑藉《Triple 3》、《Splash Bros》等代表作迅速累積人氣 Bloodhound Q50 上個月才剛推出全新個人專輯《Get Back or Die Trying》 Bloodhound Q50 單曲《Too Stuck》的MV也於9月9日公開

上月出新專輯

Bloodhound Q50自2023年踏入樂壇，憑藉《Triple 3》、《Splash Bros》等代表作迅速累積人氣。他於今年5月登上知名音樂節「Rolling Loud」大展身手，上個月才剛推出全新個人專輯《Get Back or Die Trying》，單曲《Too Stuck》的MV也於9月9日公開。演藝事業正值上升期的他，卻在短短幾天後傳出死訊，令樂壇感到震撼。官方Rolling Loud音樂節也在社交平台發文哀悼「R.I.P. BLOODHOUND Q50」。

Bloodhound Q50在案發前幾周接受專訪時，曾坦言自己十分清楚身處幫派與街頭恩怨中有危險。他表示：「如果那天到了就是到了，我不會逃避這一切，我清楚自己選擇了甚麼樣的人生。」他曾提及自己過去也曾中槍，並早有預感隨時可能淪為攻擊目標。

由於Bloodhound Q50過去與芝加哥饒舌圈多名人士有所往來，外界出現可能涉及幫派或街頭衝突的猜測，不過這部分目前並未獲警方證實。庫克郡法醫辦公室已確認死因為多重槍傷，死亡方式列為他殺。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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