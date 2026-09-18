美國22歲饒舌歌手油站遭伏擊中彈亡 槍手最少開50槍

美國芝加哥新生代饒舌歌手Bloodhound Q50（原名Mikquale T. Cooper）於9月13日凌晨4時在富勒公園附近一個油站遭多名槍手伏擊身亡，終年22歲。他胸部與肩膀中彈，案件已被法醫確認為他殺，警方正追查槍手身分與犯案動機。 根據警方調查，Bloodhound Q50當時正坐在停泊於油站外的白色Tesla司機位，隨後有兩輛可疑車輛駛近，兩車內各有數名槍手，隨即朝其車輛瘋狂開槍。根據閉路電視影片與目擊者證詞，槍手近距離向Bloodhound Q50開火，現場彈痕累累，至少發射50發以上子彈。目擊者透露聽到超過100聲槍響，警方現場標記至少有80個以上的彈殼。Bloodhound Q50於凌晨4時35分被宣告死亡。

案發當時與Bloodhound Q50同行的一名女性透露，司機位一側布滿密密麻麻的彈孔。她指出事發當下，疑似因Tesla安全機制未能及時解除，導致無法迅速踩油逃走，令兇手有機可乘。目前警方正追緝在逃槍手。

上月出新專輯 Bloodhound Q50自2023年踏入樂壇，憑藉《Triple 3》、《Splash Bros》等代表作迅速累積人氣。他於今年5月登上知名音樂節「Rolling Loud」大展身手，上個月才剛推出全新個人專輯《Get Back or Die Trying》，單曲《Too Stuck》的MV也於9月9日公開。演藝事業正值上升期的他，卻在短短幾天後傳出死訊，令樂壇感到震撼。官方Rolling Loud音樂節也在社交平台發文哀悼「R.I.P. BLOODHOUND Q50」。 Bloodhound Q50在案發前幾周接受專訪時，曾坦言自己十分清楚身處幫派與街頭恩怨中有危險。他表示：「如果那天到了就是到了，我不會逃避這一切，我清楚自己選擇了甚麼樣的人生。」他曾提及自己過去也曾中槍，並早有預感隨時可能淪為攻擊目標。

由於Bloodhound Q50過去與芝加哥饒舌圈多名人士有所往來，外界出現可能涉及幫派或街頭衝突的猜測，不過這部分目前並未獲警方證實。庫克郡法醫辦公室已確認死因為多重槍傷，死亡方式列為他殺。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Different angle of the Bloodhound Q50 hit just surfaced. Every new clip makes the ambush look more calculated. pic.twitter.com/KW4ZIIZnQC — Miss Jezzabelle (@MissJezzabelle1) September 14, 2026