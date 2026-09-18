法院犯人被押解　突扭斷手扣拳擊警員逃跑如電影橋段(有片)

美國俄亥俄州日前發生一宗猶如電影橋段般的襲警走犯事件。一名20歲男疑犯在哥倫比亞納縣法院庭上被判囚，庭審結束由聯邦法警押送時，他竟然徒手扭斷手扣，拳擊兩名法警企圖逃出法院，最終在出口附近被趕來協助的其他法警用電擊槍制服。

綜合報道，事發於周一(14日) 20歲男子Timothy Reaggle因在量刑聽證會上被宣判1年監禁後，由法警押送至拘留室。網上影片顯示，Timothy在法警的前面哭了起來，但他突然弄斷手扣就轉身一拳擊中法警的喉部，Timothy趁著法警倒下拔足就逃。Timothy由二樓跑樓梯時，被後方法警拉倒而跣落樓梯，兩名法警一上一下去圍捕他，詎料Timothy立即起身一拳打中下方法警的面部，一名男子試圖㧜著他，但被他掙脫，就在Timothy幾乎衝出出口時，被後方趕來協助的其他法警用電擊槍射中，多名人員見Timothy動彈不得一湧而上將他制服。