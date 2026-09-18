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出版：2026-Sep-18 12:28
更新：2026-Sep-18 12:28

法院犯人被押解　突扭斷手扣拳擊警員逃跑如電影橋段(有片)

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法院犯人被押解，突扭斷手扣拳擊警員逃跑如電影橋段。(Timothy Reaggle。X)

法院犯人被押解，突扭斷手扣拳擊警員逃跑如電影橋段。(Timothy Reaggle。X)

美國俄亥俄州日前發生一宗猶如電影橋段般的襲警走犯事件。一名20歲男疑犯在哥倫比亞納縣法院庭上被判囚，庭審結束由聯邦法警押送時，他竟然徒手扭斷手扣，拳擊兩名法警企圖逃出法院，最終在出口附近被趕來協助的其他法警用電擊槍制服。

綜合報道，事發於周一(14日) 20歲男子Timothy Reaggle因在量刑聽證會上被宣判1年監禁後，由法警押送至拘留室。網上影片顯示，Timothy在法警的前面哭了起來，但他突然弄斷手扣就轉身一拳擊中法警的喉部，Timothy趁著法警倒下拔足就逃。Timothy由二樓跑樓梯時，被後方法警拉倒而跣落樓梯，兩名法警一上一下去圍捕他，詎料Timothy立即起身一拳打中下方法警的面部，一名男子試圖㧜著他，但被他掙脫，就在Timothy幾乎衝出出口時，被後方趕來協助的其他法警用電擊槍射中，多名人員見Timothy動彈不得一湧而上將他制服。

Timothy Reaggle突然弄斷手扣就轉身一拳擊中法警的喉部，趁著法警倒下拔足就逃。(X) Timothy Reaggle突然弄斷手扣就轉身一拳擊中法警的喉部，趁著法警倒下拔足就逃。(X) Timothy由二樓跑樓梯時，被後方法警拉倒而跣落樓梯。(X) 兩名法警一上一下去圍捕他，詎料Timothy立即起身一拳打中下方法警的面部。(X) 一名男子試圖㧜著他，但被Timothy掙脫。(X) 就在Timothy幾乎衝出出口時，被後方趕來協助的其他法警用電擊槍射中。(X) 就在Timothy幾乎衝出出口時，被後方趕來協助的其他法警用電擊槍射中。(X) 多名人員見Timothy動彈不得一湧而上將他制服。(X)

犯人將被加控更多罪名

事件中有兩名法警骨折受傷，其中1人頭部流血，均已送院治理，目前在家休養。警方表示，Timothy Reaggle目前被關押在哥倫比亞納縣監獄，並將被移送至州立監獄，將面臨兩項襲擊警察重罪、脫逃罪及拒捕罪等追加指控，開庭日期未定。

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