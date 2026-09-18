40歲女與69歲媽赴韓旅行變整容　拉皮後大方公開效果(有片)

南韓的整形與醫美讓不少女性趨之若鶩。澳洲一名40歲女網紅送給自己的生日禮物，不是名牌包或珠寶，而是一張「新面孔」，她於今年7月飛到南韓接受整容手術，甚至帶著其69歲媽媽一起出國拉皮，手術後互相陪伴，更大方公開康復進度及效果。
綜合報道，來自陽光海岸的女網紅Pia Marshall並非整容新手，她從10多歲後期就開始接受醫美及整容，曾隆乳，30多歲時卻因併發症，接受長達9小時手術移除植入物及部分組織。就連結婚前，她也做出與一般新娘截然不同的選擇：與其花大錢買昂貴婚紗，她寧願把幾千美元花在提眉手術，婚紗反而只花了175美元。今年滿40歲，她決定再送自己一份大禮，飛往南韓仁川的整形外科，接受深層拉皮、縮人中及內窺鏡提眉，其中提眉也是為了修正過去手術的效果。這一次最特別的是，她的69歲媽媽Marion也跟著一起整容，就如另類的母女旅行。
Pia Marshall：希望替人生下一個階段揭開序幕
Pia Marshall受訪時坦言，自己決定40歲拉皮，並不是害怕老化，而是希望用這場手術替人生下一個階段揭開序幕。她說，30多歲經歷離婚、再婚及養育年幼孩子，「我想用拉皮紀念40歲生日，不是因為害怕變老，而是希望踏進40歲時，感覺更有自信，也更清楚自己要甚麼。」她認為接下來10年會是她的「高光年代」(iconic era)，她要重新找回自己，讓它成為最好的一個10年。
至於媽媽Marion亦非首次接觸醫美，40多歲時曾做過非手術式埋線拉提，罹患乳癌後也曾接受數次乳房手術。這次母女一起飛往南韓，兩人都接受深層拉皮、縮人中及內視鏡提眉。Marion的手術早女兒一天在今年7月22日進行手術，Pia Marshall形容媽媽膽子非常大，面對整個手術過程「出乎意料地淡定」，反而讓隔天才動手術的她安心不少。
網上分享恢復過程 懶理網民批評
Pia Marshall與Marion在手術後分享互當對方的術後陪護，二人的恢復過程卻天差地遠，Marion術後恢復得相當順利，Pia Marshall卻在最初幾天不僅出現劇烈偏頭痛，她更直接形容術後第一天「非常殘酷」。術後第4天，母女倆甚至已經可以一起出門逛街。手術8周後，她的臉部仍有麻木及腫脹，耳朵周圍與後方也曾敏感到好幾周無法承受耳環重量。儘管過程不好受，琵雅對目前成果相當滿意。媽媽也有同樣感受。Pia Marshall笑稱，兩人接受拉皮後，生活反而更不用費心維持與保養了。母女二人於網上大方分享恢復進度、效果、心情和心得，面對陌生網友對她40歲就接受拉皮的批評，她的態度相當乾脆：「我他X的一點都不在乎。」直言自己不是在追求完美，因為她為自己做這個決定，所以陌生人對她的臉有甚麼意見，對她而言沒有多少分量。