40歲女與69歲媽赴韓旅行變整容　拉皮後大方公開效果(有片)

南韓的整形與醫美讓不少女性趨之若鶩。澳洲一名40歲女網紅送給自己的生日禮物，不是名牌包或珠寶，而是一張「新面孔」，她於今年7月飛到南韓接受整容手術，甚至帶著其69歲媽媽一起出國拉皮，手術後互相陪伴，更大方公開康復進度及效果。

綜合報道，來自陽光海岸的女網紅Pia Marshall並非整容新手，她從10多歲後期就開始接受醫美及整容，曾隆乳，30多歲時卻因併發症，接受長達9小時手術移除植入物及部分組織。就連結婚前，她也做出與一般新娘截然不同的選擇：與其花大錢買昂貴婚紗，她寧願把幾千美元花在提眉手術，婚紗反而只花了175美元。今年滿40歲，她決定再送自己一份大禮，飛往南韓仁川的整形外科，接受深層拉皮、縮人中及內窺鏡提眉，其中提眉也是為了修正過去手術的效果。這一次最特別的是，她的69歲媽媽Marion也跟著一起整容，就如另類的母女旅行。