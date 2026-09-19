習特會｜白宮國宴席位爭崩頭　黃仁勳和馬斯克料將出席

美國總統特朗普下周將在白宮設國宴款待國家主席習近平，科技與金融界重量級人物爭搶「入場券」，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達執行長黃仁勳、黑石集團董事長等料將出席。
賓客名單仍在敲定
美國《紐約郵報》引述消息人士指出，其中黃仁勳預計出席，OpenAI執行長阿爾特曼（Sam Altman）也確定參加，這些重量級企業領袖不少曾在今年5月陪同特朗普（Donald Trump）訪問北京。
報道指出，由於白宮東廳約只能容納150人，中美雙方必須協商席位分配，中方曾要求取得約一半席位，引發白宮方面強烈反應，目前最終賓客名單仍在敲定。
英王訪美同受矚目
這並非白宮首次出現「搶位」情況，特朗普今年4月為英國國王查理斯三世（King Charles III）舉行國宴時，因不少億萬富豪希望攜伴出席，導致活動一度超額，部分原受邀的政府官員最後只能被安排到白宮地下的地圖室（Map Room）用餐。
特朗普對國宴籌備投入相當多心力，第一夫人梅拉妮亞（Melania Trump）同樣積極參與，她日前公開影片，展示國宴花藝、水晶酒杯及紅色封面的晚宴流程。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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