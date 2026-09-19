熱門搜尋:
施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Sep-19 12:15
更新：2026-Sep-19 12:15

習特會｜白宮國宴席位爭崩頭　黃仁勳和馬斯克料將出席

分享：
輝達執行長黃仁勳今年5月陪同美國總統特朗普訪問北京。（圖／路透社）

輝達執行長黃仁勳今年5月陪同美國總統特朗普訪問北京。（圖／路透社）

美國總統特朗普下周將在白宮設國宴款待國家主席習近平，科技與金融界重量級人物爭搶「入場券」，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達執行長黃仁勳、黑石集團董事長等料將出席。

賓客名單仍在敲定

美國《紐約郵報》引述消息人士指出，其中黃仁勳預計出席，OpenAI執行長阿爾特曼（Sam Altman）也確定參加，這些重量級企業領袖不少曾在今年5月陪同特朗普（Donald Trump）訪問北京。

報道指出，由於白宮東廳約只能容納150人，中美雙方必須協商席位分配，中方曾要求取得約一半席位，引發白宮方面強烈反應，目前最終賓客名單仍在敲定。

美國總統特朗普支持度略為回升。（圖／路透） 特朗普威脅叫停中心翻新工程。(AP) 美國總統特朗普13日在空軍一號與媒體交談。（圖／美聯社） AP26134186637912 特朗普簽署備忘錄，限制政府採購加拿大產品。(2025年5月5日) 特朗普在社交媒體上敦促聯儲局減息。(資料圖片/路透社) 習特會，據報特朗普將親自接機凸顯特殊禮遇。(2026年5月14日，特朗普訪問中國。AP)

英王訪美同受矚目

這並非白宮首次出現「搶位」情況，特朗普今年4月為英國國王查理斯三世（King Charles III）舉行國宴時，因不少億萬富豪希望攜伴出席，導致活動一度超額，部分原受邀的政府官員最後只能被安排到白宮地下的地圖室（Map Room）用餐。

特朗普對國宴籌備投入相當多心力，第一夫人梅拉妮亞（Melania Trump）同樣積極參與，她日前公開影片，展示國宴花藝、水晶酒杯及紅色封面的晚宴流程。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務