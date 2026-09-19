習特會前高市早苗赴美　料向特朗普說明中日關係

「習特會」將登場，日本首相高市早苗下周將赴紐約出席聯合國大會，22日與美國總統特朗普舉行會談，兩人將就美日同盟、伊朗局勢等議題交換意見，日媒披露，高市也可能當面向特朗普說明日本對中日關係的立場。
「美日同盟的重要性」
綜合日媒報道，根據日本政府相關人士透露，高市早苗預計將在聯合國大會，發表一般性辯論，重點討論鑑於中東局勢，以及日本在國際社會所發揮的作用。
與此同時，目前正朝22日與特朗普（Donald Trump）會面的方向協調。這將成為兩人在聯合國大會期間的重要外交行程，雙方預料將確認「美日同盟的重要性」，並針對區域與國際安全情勢展開廣泛討論。
伊朗局勢及安全保障
其中，伊朗局勢及安全保障預料將是會談焦點之一。面對中東情勢持續受到關注，日本與美國如何強化雙邊合作，也可能成為兩國領袖交換意見的議題。
此外，由於美中領袖會談「習特會」預計24日登場，中日關係也可能成為高市與特朗普討論的重要內容。日方預料將再次向美方傳達，日本對當前中日關係的立場，並就區域安全情勢交換意見。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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