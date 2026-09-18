英國饒舌歌手Sway DaSafo家中病逝終年44歲　曾與Ed Sheeran合作

英國知名饒舌歌手Sway DaSafo在9月17日離世，終年44歲。消息由MOBO音樂獎公開，友人也證實他是在位於加納的家中離世，死因尚未對外公布。Sway今年6月才曾分享近況，透露自己正逐步恢復健康。
曾擊敗50 Cent膺最佳Hip-hop藝人
Sway本名Derek Andrew Safo，出生於英國倫敦北部，父母皆為加納人，是英國Hip-hop音樂圈的重要人物。MOBO音樂獎在得知死訊後發文悼念，表示Sway在2005年仍是獨立音樂人、尚未推出首張專輯時，就取得「最佳Hip-hop藝人」獎，成為該獎項首名未簽約唱片公司的得主，當年更擊敗50 Cent、The Game等知名饒舌歌手。
Sway隨後推出首張專輯《This Is My Demo》，作品獲得樂壇肯定，並獲水星音樂獎（Mercury Prize）提名。其音樂生涯橫跨英國Hip-hop、Grime等曲風，《Little Derek》、《Still Speedin’》及《Level Up》都是代表作品，其中《Level Up》更在2012年打入英國單曲榜前10名。除了個人音樂作品，他也曾與Ed Sheeran、Akon、Lupe Fiasco、Kano及Riz Ahmed等音樂人合作。
除了歌手身分，Sway也曾跨界別於劇集演出，2011年參演英國劇《Top Boy》，並在前兩集中登場；他同時成立Dcypha Productions，投入音樂製作及培育新人的工作，曾協助YouTuber兼歌手KSI發展。
Sway在2010年被診斷出罹患霍奇金淋巴瘤（Hodgkin lymphoma），是一種發生在淋巴系統的血癌，之後接受化療與放射治療長達多年，並曾公開談及這段抗病經歷。報道指出，他後來進入緩解期。到了今年6月，Sway才在Instagram分享康復近況，指正「一步一步重新站起來」，並表示「我們贏了這場仗」，令粉絲替他高興，但短短數月後卻傳出離世消息。
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