英國饒舌歌手Sway DaSafo家中病逝終年44歲　曾與Ed Sheeran合作

英國知名饒舌歌手Sway DaSafo在9月17日離世，終年44歲。消息由MOBO音樂獎公開，友人也證實他是在位於加納的家中離世，死因尚未對外公布。Sway今年6月才曾分享近況，透露自己正逐步恢復健康。

曾擊敗50 Cent膺最佳Hip-hop藝人

Sway本名Derek Andrew Safo，出生於英國倫敦北部，父母皆為加納人，是英國Hip-hop音樂圈的重要人物。MOBO音樂獎在得知死訊後發文悼念，表示Sway在2005年仍是獨立音樂人、尚未推出首張專輯時，就取得「最佳Hip-hop藝人」獎，成為該獎項首名未簽約唱片公司的得主，當年更擊敗50 Cent、The Game等知名饒舌歌手。