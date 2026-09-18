小偷擅闖民宅　金毛犬叼玩具狂搖尾等玩畫面爆紅(有片)

爬進二樓窗口，詎料這家人飼養的「看門狗」看見男子不但沒有吠叫示警，相反十分好客地叼著玩具上前擺尾，邀請陌生人跟牠一起玩，過程全被家中CCTV拍下，結果在網上瘋傳。
綜合報道，事發於本月較早時，在聖地牙哥謝爾曼高地(Sherman Heights)社區，屋主Dante Rowley與家人當時透過手機監控，親眼目睹這段驚悚又荒謬的入侵過程。監視器畫面顯示，賊人進屋後完全不見外，逕自脫下鞋子與上衣、坐上玄關長椅，自行打開冰箱取用乳酪、火雞肉和芝士充飢，甚至躺下小睡片刻，在屋內逗留約30分鐘。而他們飼養的4歲金毛尋回犬「Nash」全程陪伴在賊人身旁，只見這隻體重約90磅的大狗沒有吠叫驅趕，而是三度叼著玩具靠近，彷彿將賊人當成新朋友，滿心期待對方陪牠玩。
網民：牠確實有把歹徒拖延至警察到來
警方到場後，Nash同樣熱情上前迎接，口中叼著玩具狂搖尾巴。這時賊人試圖從浴室窗口逃走，但後院早有警員埋伏，這名57歲男子被當場被捕，並依住宅竊盜罪起訴。Dante笑言：「我們本來以為Nash會對陌生人叫，沒想到完全相反。」不過坦言，一家人最擔心的就是Nash的安危，也希望被捕人能得到適當的幫助。
這段監視器畫面在5日分享網上後引發廣大迴響，網民紛紛留言表示：「這畫面讓人覺得害怕又溫馨」、「Nash真的是天生的好男孩」、「牠確實有把歹徒拖住直到警察來」、「阿金絕對不是好的看門狗」。
🇺🇸 🐕 Golden retriever offers his toy to a San Diego burglar— ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) September 16, 2026
In Sherman Heights, Dante Rowley and his partner watched on a phone as a man used a ladder to climb through an open upstairs window. Nash, their roughly four-year-old golden, did not bark or block the door. He kept…