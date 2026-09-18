小偷擅闖民宅　金毛犬叼玩具狂搖尾等玩畫面爆紅(有片)

爬進二樓窗口，詎料這家人飼養的「看門狗」看見男子不但沒有吠叫示警，相反十分好客地叼著玩具上前擺尾，邀請陌生人跟牠一起玩，過程全被家中CCTV拍下，結果在網上瘋傳。

綜合報道，事發於本月較早時，在聖地牙哥謝爾曼高地(Sherman Heights)社區，屋主Dante Rowley與家人當時透過手機監控，親眼目睹這段驚悚又荒謬的入侵過程。監視器畫面顯示，賊人進屋後完全不見外，逕自脫下鞋子與上衣、坐上玄關長椅，自行打開冰箱取用乳酪、火雞肉和芝士充飢，甚至躺下小睡片刻，在屋內逗留約30分鐘。而他們飼養的4歲金毛尋回犬「Nash」全程陪伴在賊人身旁，只見這隻體重約90磅的大狗沒有吠叫驅趕，而是三度叼著玩具靠近，彷彿將賊人當成新朋友，滿心期待對方陪牠玩。