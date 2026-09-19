南韓傳醞釀修憲准總統連任　李在明：完全無連任想法

南韓總統李在明18日表示，「完全沒有連任的想法」，他指出，1987年制定的現行憲法已不符合今日南韓社會，但未來若要修憲，應由國會與國民共同決定。
「不再適合今天的南韓」
《韓聯社》報道，近期南韓政壇出現「透過修憲讓總統連任」的聲音，李在明今在記者會明確否認。他表示，1987年憲法已經「不再適合今天的南韓」，願意在朝野理性討論及國民共識下推動修憲，但他強調：「我再次明確地說，我完全沒有連任的想法。」
李在明同時否認有意推動內閣制或半總統制，並表示修憲並非由總統單方面決定，而應由國會協商並廣泛徵詢民意後推進；如果國會與國民形成共識，他將積極配合。
支持率跌至最低點
至於面對支持度下滑，李在明強調，政治看似由政治人物推動，但「最終還是由國民決定」，並強調未來會以更謙卑的態度服務國民，朝「民生總統、改革總統、統合總統」的方向前進。
根據南韓今公病最新民調結果顯示，李在明支持率連續四周跌至就職以來的最低點。根據這項調查於15日至17日對全南韓1,002名18歲及以上選民進行的調查，李在明支持率比前一周下降1個百分點，為37%。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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