南韓傳醞釀修憲准總統連任　李在明：完全無連任想法

南韓總統李在明18日表示，「完全沒有連任的想法」，他指出，1987年制定的現行憲法已不符合今日南韓社會，但未來若要修憲，應由國會與國民共同決定。

「不再適合今天的南韓」

《韓聯社》報道，近期南韓政壇出現「透過修憲讓總統連任」的聲音，李在明今在記者會明確否認。他表示，1987年憲法已經「不再適合今天的南韓」，願意在朝野理性討論及國民共識下推動修憲，但他強調：「我再次明確地說，我完全沒有連任的想法。」

李在明同時否認有意推動內閣制或半總統制，並表示修憲並非由總統單方面決定，而應由國會協商並廣泛徵詢民意後推進；如果國會與國民形成共識，他將積極配合。