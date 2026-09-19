路透：沙特藉中國向伊朗施壓　約束也門胡塞武裝

《路透社》引述3名知情人士指出，在沙特阿拉伯就伊朗支持的胡塞武裝，上周發動軍事突襲一事向北京提出呼籲後，中方已私下要求伊朗，協助遏制也門胡塞武裝。

呼籲尊重各國主權

報道指出，中方公開立場是呼籲克制、對話及恢復安全航行，但私下向德黑蘭傳達的訊息更為直接，希望伊朗出手約束胡塞（Houthi），避免紅海局勢進一步升高。至於訊息是透過何種管道傳遞，以及是否與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）16日訪華有關，目前尚不清楚。

對此，中國外交部表示：「中國不希望看到地區緊張局勢進一步蔓延至也門和紅海，地區不穩定升級不符合任何一方的利益。」中方並呼籲尊重各國主權與安全，避免攻擊攸關民生的重要設施，透過對話與談判解決問題。