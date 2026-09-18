SPEED今井繪理子再委任入高市內閣　森下千里同時留任

日本首相高市早苗在昨日（17日）公布改組內閣的人員名單後，今日公布內閣的副大臣以及政務官名單。其中前日本偶像組合成員的今井繪理子，將作為內閤府副大臣。至於同樣為石破茂內閣的生稻晃子，亦獲加入成為高市早苗內閣政務官，連同續留任的森下千里，高市內閣再有3位前藝人。

高市早苗在昨日公布新的內閣人員名單，今日再公布新的內閣副大臣及政務官名單。前首相中曾根康宏的孫中曾根康隆的孫，獲委任為外務省的副大臣之一，至於作為前藝人的今井繪理子，獲委任為內閣府副大臣。至於在上兩次高市內閣都擔任政務官的前寫真偶像森下千里，留任作為農林水產省的政務官。至於在石破茂時代獲委任為外務省政務官的前演員生稻晃子，獲高市早苗再提拔成為外務省的政務官。至於漫畫家赤松健，也是在兩次高市內閣未獲委任後，再次獲委任為內閣府以及數碼廳的政務官。